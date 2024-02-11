TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!
Ara transfer döneminin sona ermesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde yer alan o ismin transferi yaz dönemine kaldı. İki ezeli rakibin bu sürece kadar da oyuncu için girişimlerini sürdüreceği iddia edildi.
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Sarı kırmızılılar ise Derrick Köhn, Carlos Vinicius ve Serge Aurier gibi oyuncularla kadrosunu takviye etti.
İki dev takım yaptığı transferlerin meyvesini sezon sonunda yemeyi hedefliyor.
Ligde büyük bir çekişme içinde olan kulüpler, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı istiyor.
Öte yandan Fenerbahçe ile Galatasaray, Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda da başarılı olmayı planlıyor.
Bunun yanı sıra ara transfer dönemi bitmiş olsa da iki ekiple ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın haziran ayı için sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu belirtildi.
Devlerin, Süper Lig'de kiralık olarak boy gösteren o futbolcu için harekete geçtiği aktarıldı.
Konuya dair bomba iddiayı ise İngiliz basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Takvim'in The Telegraph gazetesinden derlediği habere göre, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Rizespor'da kiralık oynayan ve bonservisi Nottingham Forest'ta bulunan merkez orta saha Jonjo Shelvey'i yaz dönemi için radarına aldığını kaydedildi.
Haberde, "Türk devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, oyuncu ile ilgileniyor"
"Her ikisinin de Shelvey ile imzalamak için Avrupa'daki diğer kulüplerle mücadele ediyor" ifadeleri kullanıldı.
İngiliz milli takımının eski yıldızı Süper Lig'de şu ana kadar etkileyici bir performans sergiledi.
18'i ilk 11'de olmak üzere 21 maçta forma giyen Shelvey, 1 gol, 2 asistle Çaykur Rizespor'un 5. sırada yer almasında önemli bir rol oynadı.
Shelvey'nin, Nottingham Forest ile olan sözleşmesi ise 2025 yılında sona erecek.
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