Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!

Ara transfer döneminin sona ermesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde yer alan o ismin transferi yaz dönemine kaldı. İki ezeli rakibin bu sürece kadar da oyuncu için girişimlerini sürdüreceği iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 11:11
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!

Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ile Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!

Her iki ekip de ara transfer döneminde önemli futbolcuları kadrolarına kattı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!

Sarı lacivertliler; Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Serdar Dursun ile kadrosunu güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!

Sarı kırmızılılar ise Derrick Köhn, Carlos Vinicius ve Serge Aurier gibi oyuncularla kadrosunu takviye etti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!

İki dev takım yaptığı transferlerin meyvesini sezon sonunda yemeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!

Ligde büyük bir çekişme içinde olan kulüpler, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!

Öte yandan Fenerbahçe ile Galatasaray, Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda da başarılı olmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!

Bunun yanı sıra ara transfer dönemi bitmiş olsa da iki ekiple ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın haziran ayı için sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!

Devlerin, Süper Lig'de kiralık olarak boy gösteren o futbolcu için harekete geçtiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!

Konuya dair bomba iddiayı ise İngiliz basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!

Takvim'in The Telegraph gazetesinden derlediği habere göre, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Rizespor'da kiralık oynayan ve bonservisi Nottingham Forest'ta bulunan merkez orta saha Jonjo Shelvey'i yaz dönemi için radarına aldığını kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!

Haberde, "Türk devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, oyuncu ile ilgileniyor"

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!

"Her ikisinin de Shelvey ile imzalamak için Avrupa'daki diğer kulüplerle mücadele ediyor" ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!

İngiliz milli takımının eski yıldızı Süper Lig'de şu ana kadar etkileyici bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!

18'i ilk 11'de olmak üzere 21 maçta forma giyen Shelvey, 1 gol, 2 asistle Çaykur Rizespor'un 5. sırada yer almasında önemli bir rol oynadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sezon sonuna kaldı!

Shelvey'nin, Nottingham Forest ile olan sözleşmesi ise 2025 yılında sona erecek.

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