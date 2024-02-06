Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe beğenmemişti! Afrika Uluslar Kupası'nda şov yaptı

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe beğenmemişti! Afrika Uluslar Kupası'nda şov yaptı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir dönem denediği fakat beğenmediği o futbolcu son olarak Afrika Uluslar Kupası'nda sergilediği performansla gündeme oturdu. Yıldız isim oynadığı futbolla büyük alkış alırken sarı-lacivertlilere de transfer pişmanlığı yaşattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 09:20
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe beğenmemişti! Afrika Uluslar Kupası'nda şov yaptı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bugünlerde devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe beğenmemişti! Afrika Uluslar Kupası'nda şov yaptı

Kanarya'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken kadroya katılacak yeni isimler merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe beğenmemişti! Afrika Uluslar Kupası'nda şov yaptı

Fenerbahçe'de diğer yandan geçmişte yaşanan transfer sürecine dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın 2020'de denediği fakat beğenmediği için kadrosuna katmadığı o futbolcu şimdilerde gündem oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe beğenmemişti! Afrika Uluslar Kupası'nda şov yaptı

Fenerbahçe'nin 2020'de denediği iki oyuncudan biri olan Malili Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası'nda şov yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe beğenmemişti! Afrika Uluslar Kupası'nda şov yaptı

Şu anda Salzburg'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla alkış aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe beğenmemişti! Afrika Uluslar Kupası'nda şov yaptı

Nene, Mali'nin Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili'ne çeyrek finalde 2-1'lik skorla elendiği maçta kaydettiği golle futbolseverlerin takdirini topladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe beğenmemişti! Afrika Uluslar Kupası'nda şov yaptı

Bu anlamda oyuncunun bir zamanlar Fenerbahçe tarafından beğenilmeyip şimdilerde oynadığı futbol sarı-lacivertli taraftarların özellikle dikkatini çekti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe beğenmemişti! Afrika Uluslar Kupası'nda şov yaptı

DORGELES NENE KİMDİR?

21 yaşındaki Malili oyuncu, futbola ülkesinin Guidars takımında başladı. Ardından Avusturya ekibi RB Salzburg'un yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe beğenmemişti! Afrika Uluslar Kupası'nda şov yaptı

Salzburg'dan ise bir Liefering, Ried ve Westerlo takımlarına kiralandı.

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