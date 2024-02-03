Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak

TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle dikkatler üzerine çeken Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir hamle geldi. Sezon başında sarı-lacivertlilerden ayrılarak Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in Fenerbahçe'ye döneceği öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 11:43 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 11:45
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TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak

Ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sezon başında kadrosunu önemli ölçüde yenilemişti.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak

Dzeko, Tadic, Fred, Szymanski ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldızı takıma kazandıran sarı-lacivertliler, çok sayıda oyuncusuyla da yollarını ayırmıştı.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak

Kanarya'da ayrılığı en çok konuşulan isimse Arda Güler oldu.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran genç yıldız, Real Madrid'e transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak

Sarı-lacivertliler, Arda transferi için İspanyol deviyle 20 milyon Euro bonservis bedeli + 10 milyon Euro bonus + sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak

18 yaşındaki yıldız, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak

İspanyol devindeki kariyerine talihsiz bir başlangıç yapan Arda Güler, yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kaldı.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak

Geçtiğimiz ay başında formasına kavuşan genç oyuncu, şu ana kadar sadece 3 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak

Geçtiğimiz günlerde maç arasında ısınmaya giden ancak oyuna alınmayan Arda Güler, ısınmadan dönerken formasını atıp sahadan ayrılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak

Bu kare İspanya'da gündem olurken Arda Güler hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Güler'in Fenerbahçe'ye geri döneceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak

Ali Koç'un Arda Güler bir takıma kiralık olarak gidecekse bu takımın Fenerbahçe olması yönünde baskı uygulayacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak

Bu iddiaların ardından Fenerbahçe cephesinden ve Arda Güler'den konuyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 3 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak

Milli yıldız, gol ve asist katkısı üretemedi.

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