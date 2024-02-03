TRANSFER HABERİ - Arda Güler Fenerbahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle dikkatler üzerine çeken Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir hamle geldi. Sezon başında sarı-lacivertlilerden ayrılarak Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in Fenerbahçe'ye döneceği öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 11:43 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 11:45
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Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran genç yıldız, Real Madrid'e transfer oldu.
Sarı-lacivertliler, Arda transferi için İspanyol deviyle 20 milyon Euro bonservis bedeli + 10 milyon Euro bonus + sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağladı.
18 yaşındaki yıldız, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.
İspanyol devindeki kariyerine talihsiz bir başlangıç yapan Arda Güler, yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kaldı.
Geçtiğimiz ay başında formasına kavuşan genç oyuncu, şu ana kadar sadece 3 maçta süre aldı.
Geçtiğimiz günlerde maç arasında ısınmaya giden ancak oyuna alınmayan Arda Güler, ısınmadan dönerken formasını atıp sahadan ayrılmıştı.
Bu kare İspanya'da gündem olurken Arda Güler hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Güler'in Fenerbahçe'ye geri döneceği öne sürüldü.
Ali Koç'un Arda Güler bir takıma kiralık olarak gidecekse bu takımın Fenerbahçe olması yönünde baskı uygulayacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Bu iddiaların ardından Fenerbahçe cephesinden ve Arda Güler'den konuyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 3 maça çıktı.
Milli yıldız, gol ve asist katkısı üretemedi.
Arda'nın eflatun-beyazlılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
18 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.
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