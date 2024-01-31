Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında gündemine birçok ismi alan Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği yıldız isim, Kanarya'yı geri çevirdi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 14:15
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti

Ligde şampiyonluk hasretini noktalamak isteyen Fenerbahçe, hedefine kilitlenmiş durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti

Sarı-lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışında kafa kafaya mücadele veriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti

Kanarya averajla rakibinin üzerinde bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti

İsmail Kartal'ın öğrencileri zorlu virajı kayıpsız geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti

Fenerbahçe ligin 24. haftasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti

Sarı-lacivertli ekip deplasmanda oynayacağı zorlu mücadeleden galibiyet arayacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti

Diğer yandan yönetimin transfer harekatı sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde hazırlıkları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti

Sarı-lacivertli ekip ocak ayına hızlı bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti

Kanarya kadrosuna Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü dahil etti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen yönetim yeni takviyeler yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti

Özellikle defans hattındaki rotasyonu kuvvetlendiren Fenerbahçe yeni bir isme imza attırmaya hazırlanıyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti

Kurmaylar, Olympique Lyon forması giyen Sinaly Diomande ile yakın temas halindeydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti

22 yaşındaki stoper bu sezon Fransız ekibinde 10 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti

aspor.com.tr'den Ali Genç'in Fransız basınından aktardığı habere göre Diomande, sarı-lacivertli ekibin teklifini reddetti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti

Oyuncu Fransa'dan ayrılmayı düşünmüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti

Lyon altyapısında yetişen Fildişi Sahilli futbolcu için Red Bull Salzburg'un da devrede olduğu biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti

Avusturya ekibi Diomande için 5.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu.

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