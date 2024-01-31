TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesinden kötü haber! Teklifi reddetti
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında gündemine birçok ismi alan Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği yıldız isim, Kanarya'yı geri çevirdi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)
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İsmail Kartal'ın öğrencileri zorlu virajı kayıpsız geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe ligin 24. haftasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertli ekip deplasmanda oynayacağı zorlu mücadeleden galibiyet arayacak.
Diğer yandan yönetimin transfer harekatı sürüyor.
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde hazırlıkları devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekip ocak ayına hızlı bir giriş yaptı.
Kanarya kadrosuna Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü dahil etti.
Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen yönetim yeni takviyeler yapmayı planlıyor.
Özellikle defans hattındaki rotasyonu kuvvetlendiren Fenerbahçe yeni bir isme imza attırmaya hazırlanıyordu.
Kurmaylar, Olympique Lyon forması giyen Sinaly Diomande ile yakın temas halindeydi.
22 yaşındaki stoper bu sezon Fransız ekibinde 10 maça çıktı.
aspor.com.tr'den Ali Genç'in Fransız basınından aktardığı habere göre Diomande, sarı-lacivertli ekibin teklifini reddetti.
Oyuncu Fransa'dan ayrılmayı düşünmüyor.
Lyon altyapısında yetişen Fildişi Sahilli futbolcu için Red Bull Salzburg'un da devrede olduğu biliniyor.
Avusturya ekibi Diomande için 5.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu.
Ancak bu teklifi de Olympique Lyon kabul etmedi.
Genç oyuncunun bonservis değeri 7 milyon Euro olarak biliniyor.
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