Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Berkay Özcan için son hamlesini yapıyor!

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Berkay Özcan için son hamlesini yapıyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe, orta saha hattına takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler gündeminde yer alan Berkay Özcan için son bir hamle daha yapacak. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 10:55
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Berkay Özcan için son hamlesini yapıyor!

Fred'in sakatlığı sebebiyle orta sahada hasar alan Fenerbahçe, bu bölge için bir süredir araştırma yapıyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Berkay Özcan için son hamlesini yapıyor!

Sabah'ta yer alan habere göre Başakşehir'de bu sezon 23 lig maçının 22'sinde forma giyen Berkay Özcan, gündemin ilk sırasına alındı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Berkay Özcan için son hamlesini yapıyor!

Sarı-lacivertli yönetim, turuncu-lacivertlilerin kapısını çaldı ve "Emre Mor ile Ryan Kent'i verirseniz, Berkay'ı alabilirsiniz" cevabıyla karşılaştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Berkay Özcan için son hamlesini yapıyor!

Bunun üzerine F.Bahçe yönetimi, iki oyuncuyla durumu değerlendirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Berkay Özcan için son hamlesini yapıyor!

Kent, "Ayrılmak istemiyorum" derken Emre Mor da "Ben Karagümrük'e gideceğim" yanıtını verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Berkay Özcan için son hamlesini yapıyor!

EMRE KARAGÜMRÜK'TE

Hatta dün de Emre'nin transferi netlik kazandı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, sezonu kiralık olarak kırmızı-siyahlılarda tamamlayacak.

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