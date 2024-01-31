TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Berkay Özcan için son hamlesini yapıyor!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe, orta saha hattına takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler gündeminde yer alan Berkay Özcan için son bir hamle daha yapacak. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)
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Bunun üzerine F.Bahçe yönetimi, iki oyuncuyla durumu değerlendirdi.
Kent, "Ayrılmak istemiyorum" derken Emre Mor da "Ben Karagümrük'e gideceğim" yanıtını verdi.
EMRE KARAGÜMRÜK'TE
Hatta dün de Emre'nin transferi netlik kazandı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, sezonu kiralık olarak kırmızı-siyahlılarda tamamlayacak.
Bunun üzerine Fenerbahçe, Berkay için yeni bir teklif hazırlığı yapmaya başladı.
25 yaşındaki milli futbolcunun transferinin bugün ya da yarın olumlu veya olumsuz sonuçlanması bekleniyor.
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