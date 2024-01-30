Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Parma'dan transfer edilen Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe'de yıldızını parlatmayı başardı. Özellikle stoper bölgesinde gösterdiği performansla beğeni toplayan Hollandalı futbolcuya dev bir talip çıktı. Avrupa basını, Oosterwolde için yapılan teklifi açıkladı. İşte o rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 13:04
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

Fenerbahçe, ligdeki zirve mücadelesini sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

Ezeli rakibi Galatasaray'ın averajla üzerinde bulunan sarı-lacivertli ekip son maçında MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

İsmail Kartal'ın öğrencileri karşılaşmayı Cengiz Ünder'in 2 golüyle kazandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

Sarı-lacivertli ekip hafta sonu oynayacağı Bitexen Antalyaspor mücadelesi için çalışmalara devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

Tecrübeli teknik adam, oyuncularını 3 puan için hazırlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

Diğer yandan yönetim, transfer harekatında vites yükseltti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

Ocak ayına hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe sırasıyla Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

Rotasyonda eli bollaşan sarı-lacivertli ekipte Samet Akaydin ve Umut Nayir takımdan ayrıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

Kanarya'da ayrılıkların devam etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

Diğer yandan yönetim, performansıyla dikkat çeken isimle gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

Bu oyunculardan birisi de Jayden Oosterwolde olabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

Hollandalı futbolcu, İtalyan devleri Napoli ve Milan'ın ilgisini çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

Napoli, kısa süre önce sarı-lacivertli takıma 7 milyon Euro'luk bir teklif sunmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

Ancak sarı-lacivertli yönetim bu teklifi reddetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

Kurmaylar, 22 yaşındaki oyuncu için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Corriere dello Sport'ta yer alan ve aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre; Napoli, Fenerbahçe'nin isteğini yerine getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

Haberde İtalyan devinin Oosterwolde için kesenin ağzını açtığı ve 20 milyon Euro'luk teklif yaptığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

Hollandalı futbolcu bu sezon 30 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

Bu mücadelelerin 13'ünde sol bek oynayan Oosterwolde, 17'sinde ise stoper bölgesinde görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı

Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak biliniyor.

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