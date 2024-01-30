FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Parma'dan transfer edilen Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe'de yıldızını parlatmayı başardı. Özellikle stoper bölgesinde gösterdiği performansla beğeni toplayan Hollandalı futbolcuya dev bir talip çıktı. Avrupa basını, Oosterwolde için yapılan teklifi açıkladı. İşte o rakam... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertli ekip hafta sonu oynayacağı Bitexen Antalyaspor mücadelesi için çalışmalara devam ediyor.
Tecrübeli teknik adam, oyuncularını 3 puan için hazırlıyor.
Diğer yandan yönetim, transfer harekatında vites yükseltti.
Ocak ayına hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe sırasıyla Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattı.
Rotasyonda eli bollaşan sarı-lacivertli ekipte Samet Akaydin ve Umut Nayir takımdan ayrıldı.
Kanarya'da ayrılıkların devam etmesi bekleniyor.
Diğer yandan yönetim, performansıyla dikkat çeken isimle gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Bu oyunculardan birisi de Jayden Oosterwolde olabilir.
Hollandalı futbolcu, İtalyan devleri Napoli ve Milan'ın ilgisini çekti.
Napoli, kısa süre önce sarı-lacivertli takıma 7 milyon Euro'luk bir teklif sunmuştu.
Ancak sarı-lacivertli yönetim bu teklifi reddetti.
Kurmaylar, 22 yaşındaki oyuncu için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif bekliyor.
20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Corriere dello Sport'ta yer alan ve aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre; Napoli, Fenerbahçe'nin isteğini yerine getirdi.
Haberde İtalyan devinin Oosterwolde için kesenin ağzını açtığı ve 20 milyon Euro'luk teklif yaptığı ifade edildi.
Hollandalı futbolcu bu sezon 30 maça çıktı.
Bu mücadelelerin 13'ünde sol bek oynayan Oosterwolde, 17'sinde ise stoper bölgesinde görev aldı.
Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak biliniyor.
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