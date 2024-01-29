TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verilen karar
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Avrupa'da 100 gol barajını geçen ilk takım olan sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski dev takımların kıskacında. İşte Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncu için verdiği transfer kararı. | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Kanarya zorlu mücadelede 1-0 geriye düştü.
Ancak Cengiz Ünder'in sahneye çıktığı karşılaşmayı İsmail Kartal'ın öğrencileri 2-1 kazandı.
Diğer yandan kurmaylar ise transfer çalışmalarına devam ediyor.
Yönetim ocak ayında Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattı.
İsmail Kartal'ın isteği üzerine yerli santrfor arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin maestrosu Szymanski için transfer iddiası geldi.
Meczyki sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Wlodarczyk, "İki taraf bu dönemde transfer olacağını düşünmüyor.
Şubat veya Mart'ta geleceği hakkında görüşmeler yapılacak" dedi.
Oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.
Szymanski'nin bonservis değeri 20 milyon Euro olarak biliniyor.
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