Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verilen karar

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verilen karar

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Avrupa'da 100 gol barajını geçen ilk takım olan sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski dev takımların kıskacında. İşte Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncu için verdiği transfer kararı. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 11:38
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TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verilen karar

Trendyol Süper Lig'in zirvesinde bulunan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verilen karar

Sarı-lacivertli ekip şampiyonluk yolunda ezeli rakibi Galatasaray'ın üzerinde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verilen karar

Lider Fenerbahçe son olarak 23. haftada MKE Ankaragücü'nü evinde ağırladı.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verilen karar

Kanarya zorlu mücadelede 1-0 geriye düştü.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verilen karar

Ancak Cengiz Ünder'in sahneye çıktığı karşılaşmayı İsmail Kartal'ın öğrencileri 2-1 kazandı.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verilen karar

Diğer yandan kurmaylar ise transfer çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verilen karar

Yönetim ocak ayında Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verilen karar

İsmail Kartal'ın isteği üzerine yerli santrfor arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verilen karar

Fenerbahçe'nin maestrosu Szymanski için transfer iddiası geldi.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verilen karar

Meczyki sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Wlodarczyk, "İki taraf bu dönemde transfer olacağını düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verilen karar

Şubat veya Mart'ta geleceği hakkında görüşmeler yapılacak" dedi.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verilen karar

Oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.

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