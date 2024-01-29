Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Bonucci ve Krunic'ten sonra Çağlar'a da imza attırmak için İstanbul'a getirdi. Yıldız oyuncu sarı lacivertliler için büyük bir fedakarlığa imza attı. İşte Fenerbahçe'nin savunma oyuncusuna ödeyeceği rakam... | (Enes Cevahirci / Dış basın) FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 12:59
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ENES CEVAHİRCİ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü'nü konuk etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam

Kanarya, geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Cengiz Ünder kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam

Puanını 60 yapan sarı lacivertliler zirvedeki yerini sağlamlaştırırken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam

Şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefleyen sarı lacivertliler, ocak ayında kadrosuna önemli isimleri dahil etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam

Kanarya savunma hattına Bonucci'yi dahil ederken sezon başından beri peşinde koştuğu Krunic'e de Fenerbahçe formasını giydirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam

İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin son bombası Çağlar Söyüncü oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam

Milli oyuncu, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam

Transferi hakkında konuşan Çağlar, "Ben üstüme düşeni yaptım. Söylenecek çok bir şey yok.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam

Burada Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızla aramız iyi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam

İnşallah sezonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe'ye gelmekte ısrar eden Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in başka bir hedefi tercih etmesine rağmen Milan, Fulham , Roma ve Porto gibi kulüpleri reddederek, "Fenerbahçe'ye bir söz verdim" dedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam

Çağlar Söyüncü, son oynanan Ankaragücü maçını tribünlerden takip etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam

İspanyol basını deneyimli stoper oyuncusunun transferi hakkında flaş gelişmeyi duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam

Mundodeportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe'ye gelebilmek için Atletico Madrid'deki maaşının yarım milyon eurosunu feda etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam

Sarı lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün kiralanma bedeli olarak 2 milyon Euro ödeyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam

TRANSFERDE MONTELLA ETKİSİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çağlar Söyüncü ile yaptığı toplantıda "Sürekli oynayacağın bir takıma gitmelisin" açıklamasını yaptığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam

Çağlar Söyüncü'nün EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla boy göstermek istemesi transferde etken olduğu aktarıldı.

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