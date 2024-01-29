FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar'dan büyük fedakarlık! İşte ödenecek rakam
Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Bonucci ve Krunic'ten sonra Çağlar'a da imza attırmak için İstanbul'a getirdi. Yıldız oyuncu sarı lacivertliler için büyük bir fedakarlığa imza attı. İşte Fenerbahçe'nin savunma oyuncusuna ödeyeceği rakam... | (Enes Cevahirci / Dış basın) FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Puanını 60 yapan sarı lacivertliler zirvedeki yerini sağlamlaştırırken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefleyen sarı lacivertliler, ocak ayında kadrosuna önemli isimleri dahil etti.
Kanarya savunma hattına Bonucci'yi dahil ederken sezon başından beri peşinde koştuğu Krunic'e de Fenerbahçe formasını giydirdi.
İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin son bombası Çağlar Söyüncü oldu.
Milli oyuncu, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
Transferi hakkında konuşan Çağlar, "Ben üstüme düşeni yaptım. Söylenecek çok bir şey yok.
Burada Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızla aramız iyi.
İnşallah sezonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'ye gelmekte ısrar eden Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in başka bir hedefi tercih etmesine rağmen Milan, Fulham , Roma ve Porto gibi kulüpleri reddederek, "Fenerbahçe'ye bir söz verdim" dedi.
Çağlar Söyüncü, son oynanan Ankaragücü maçını tribünlerden takip etti.
İspanyol basını deneyimli stoper oyuncusunun transferi hakkında flaş gelişmeyi duyurdu.
Mundodeportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe'ye gelebilmek için Atletico Madrid'deki maaşının yarım milyon eurosunu feda etti.
Sarı lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün kiralanma bedeli olarak 2 milyon Euro ödeyecek.
TRANSFERDE MONTELLA ETKİSİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çağlar Söyüncü ile yaptığı toplantıda "Sürekli oynayacağın bir takıma gitmelisin" açıklamasını yaptığı ifade edildi.
Çağlar Söyüncü'nün EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla boy göstermek istemesi transferde etken olduğu aktarıldı.
27 yaşındaki oyuncu bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 maçta görev aldı.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
DİĞER