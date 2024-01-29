FENERBAHÇE HABERİ - Transferde bomba gelişme! Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geldiler
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, transfer gündeminden düşmüyor. Birkaç Avrupa kulübünün milli futbolcuyu Ankaragücü maçında Ülker Stadı'nda izlediği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 11:09 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 11:09
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Ankaragücü'nün Tolga Ciğerci ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 60'a çıkararak liderliğini sürdürdü.
Bu sezonki 7. yenilgisini alan Ankaragücü ise 28 puanda kaldı.
Fenerbahçe'nin pırlantası Ferdi Kadıoğlu, Ankaragücü maçında yine gözlem altına alındı.
NAPOLI VE BAZI ALMAN KULÜPLERİ İZLEDİ
İtalyan ekibi Napoli'nin ve bazı Alman kulüplerinin scoutları tarafından tribünden izlenen Ferdi'nin sezon sonunda Boey'in satış rekorunu kırması bekleniyor.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıktı.
Milli yıldız, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.
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