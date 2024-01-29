Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Transferde bomba gelişme! Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geldiler

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde bomba gelişme! Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geldiler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, transfer gündeminden düşmüyor. Birkaç Avrupa kulübünün milli futbolcuyu Ankaragücü maçında Ülker Stadı'nda izlediği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 11:09 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 11:09
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FENERBAHÇE HABERİ - Transferde bomba gelişme! Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geldiler

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde bomba gelişme! Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geldiler

Sarı-lacivertliler rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde bomba gelişme! Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geldiler

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Cengiz Ünder (2) kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde bomba gelişme! Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geldiler

Ankaragücü'nün Tolga Ciğerci ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde bomba gelişme! Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geldiler

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 60'a çıkararak liderliğini sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde bomba gelişme! Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geldiler

Bu sezonki 7. yenilgisini alan Ankaragücü ise 28 puanda kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde bomba gelişme! Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geldiler

Fenerbahçe'nin pırlantası Ferdi Kadıoğlu, Ankaragücü maçında yine gözlem altına alındı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde bomba gelişme! Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geldiler

NAPOLI VE BAZI ALMAN KULÜPLERİ İZLEDİ

İtalyan ekibi Napoli'nin ve bazı Alman kulüplerinin scoutları tarafından tribünden izlenen Ferdi'nin sezon sonunda Boey'in satış rekorunu kırması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde bomba gelişme! Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geldiler

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde bomba gelişme! Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geldiler

Milli yıldız, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde bomba gelişme! Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geldiler

Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde bomba gelişme! Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geldiler

24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.

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