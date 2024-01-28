FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci Ankaragücü maçında neden oynamadı? İsmail Kartal açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ağırladığı Ankaragücü 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Deneyimli teknik adam, maça yedek kulübesinde başlayan ve süre almayan İrfan Can Kahveci'nin neden oynamadığını da açıkladı.

"SON 2-3 HAFTADIR..."

Kartal, fotomac.com.tr editörü Burak Şentürk'ün "İrfan Can Kahveci'yi hiç düşünmediniz. Kenarda süre almadı. Bunun sebebi neydi?" sorusuna, "Bu maç dinlendirdim. Dinlenmeye ihtiyacı vardı. Son 2-3 haftadır hasta hasta oynuyordu. Bu maç tamamen kendisini dinlendirdim." yanıtını verdi.

İSMAİL KARTAL'IN İRFAN CAN KAHVECİ AÇIKLAMASI👇