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FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci Ankaragücü maçında neden oynamadı? İsmail Kartal açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli çalıştırıcı, editörümüz Burak Şentürk'ün maçta süre almayan İrfan Can Kahveci ile ilgili sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 23:09
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BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci Ankaragücü maçında neden oynamadı? İsmail Kartal açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ağırladığı Ankaragücü 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Deneyimli teknik adam, maça yedek kulübesinde başlayan ve süre almayan İrfan Can Kahveci'nin neden oynamadığını da açıkladı.

"SON 2-3 HAFTADIR..."

Kartal, fotomac.com.tr editörü Burak Şentürk'ün "İrfan Can Kahveci'yi hiç düşünmediniz. Kenarda süre almadı. Bunun sebebi neydi?" sorusuna, "Bu maç dinlendirdim. Dinlenmeye ihtiyacı vardı. Son 2-3 haftadır hasta hasta oynuyordu. Bu maç tamamen kendisini dinlendirdim." yanıtını verdi.

İSMAİL KARTAL'IN İRFAN CAN KAHVECİ AÇIKLAMASI👇

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