Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu

Yaptığı flaş transferle Ocak ayına hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in geleceği merak ediliyor. Lyon'un peşinde koştuğu orta saha oyuncusuna bir talip daha çıktı. Fransızlar transferi böyle duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 16:21
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ENES CEVAHİRCİ
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu

Sarı lacivertliler öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu

Fenerbahçe taraftarı giden 2 puana üzülürken bir şok da Fred'den geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu

87. dakikada oyundan sakatlanarak çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusunun son durumu belli oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu

Fenerbahçe, Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiğini açıkladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu

Brezilyalı yıldız oyuncunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu

Fenerbahçe, Fred'in ciddi sakatlığı sonrası transferde planını değiştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı lacivertliler Bonucci ve Krunic'i kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertli yönetim, kadro derinliğini korumak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu

İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte performansını yükselten İsmail Yüksek'in talipleri artıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu

Matic'i kadrosuna katmayan Lyon İsmail Yüksek'i transfer etmek için ısrarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu

Fransız basınında yer alan habere göre, Fransız kulübü İsmail Yüksek için 11 milyon Euro teklif yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu

Lyon, Fenerbahçe görüşmeleri devam ederken yıldız oyuncuya bir talip daha çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu

Le Progrès'in haberine göre Marsilya, İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak için Lyon ile rekabet ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu

Fred'in sakatlığı sonrası sarı lacivertliler İsmail Yüksek transferinde planlarını değiştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu

24 yaşındaki orta saha oyuncusu için son kararı İsmail Kartal verecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu

İsmail Yüksek, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 maçta görev alırken 2 asistlik katkı sağladı.

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