FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e bir talip daha çıktı! Transferi böyle duyuruldu
Yaptığı flaş transferle Ocak ayına hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in geleceği merak ediliyor. Lyon'un peşinde koştuğu orta saha oyuncusuna bir talip daha çıktı. Fransızlar transferi böyle duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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87. dakikada oyundan sakatlanarak çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusunun son durumu belli oldu.
Fenerbahçe, Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Brezilyalı yıldız oyuncunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe, Fred'in ciddi sakatlığı sonrası transferde planını değiştirdi.
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı lacivertliler Bonucci ve Krunic'i kadrosuna kattı.
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertli yönetim, kadro derinliğini korumak istiyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.
İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte performansını yükselten İsmail Yüksek'in talipleri artıyor.
Matic'i kadrosuna katmayan Lyon İsmail Yüksek'i transfer etmek için ısrarını sürdürüyor.
Fransız basınında yer alan habere göre, Fransız kulübü İsmail Yüksek için 11 milyon Euro teklif yaptı.
Lyon, Fenerbahçe görüşmeleri devam ederken yıldız oyuncuya bir talip daha çıktı.
Le Progrès'in haberine göre Marsilya, İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak için Lyon ile rekabet ediyor.
Fred'in sakatlığı sonrası sarı lacivertliler İsmail Yüksek transferinde planlarını değiştirdi.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu için son kararı İsmail Kartal verecek.
İsmail Yüksek, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 maçta görev alırken 2 asistlik katkı sağladı.
İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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