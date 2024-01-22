Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Leonardo Bonucci ve Rade Krunic takviyeleriyle ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, stoper bölgesiyle birlikte hücum hattını da güçlendirmek istiyor. Forvete Partizan forması giyen Matheus Saldanha'yı gündemine alan sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldız için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte o rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 19:26
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Yılport Samsunspor'u konuk etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 5-1 mağlup etmesiyle sarı-kırmızılılarla puanı eşitlenen sarı-lacivertlilerde Başakşehir maçının hazırlıkları başlarken, transfer çalışmaları da devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Kanarya, 11 Ocak'ta başlayan kış transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Önceliği stoper ve orta saha mevkilerine veren Fenerbahçe, iki bölgeyi de güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe ilk olarak dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'nin transferini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler, deneyimli savunma oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Kanarya orta sahasını ise sezon başında da ısrarla istediği Rade Krunic ile güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe, Boşnak futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü için girişimlerini sürdüren yönetim, forvet transferi için de düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin ayrılık ihtimaline karşı bir forvet takviyesi yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, Partizan forması giyen Matheus Saldanha'yı gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki golcü için yaptığı teklifi açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı

SALDANHA İÇİN 6 MİLYON EURO

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Saldanha için 6 milyon Euro teklif etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı

TORINO VE SEVILLA DA İSTİYOR

Haberde Fenerbahçe'nin yanı sıra Torino ve Sevilla'nın da oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Matheus Saldanha bu sezon Partizan formasıyla 24 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Brezilyalı santrfor, 15 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı

Saldanha'nın Sırp ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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