TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Saldanha bombası! Dev teklif ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Leonardo Bonucci ve Rade Krunic takviyeleriyle ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, stoper bölgesiyle birlikte hücum hattını da güçlendirmek istiyor. Forvete Partizan forması giyen Matheus Saldanha'yı gündemine alan sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldız için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte o rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Kanarya, 11 Ocak'ta başlayan kış transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.
Önceliği stoper ve orta saha mevkilerine veren Fenerbahçe, iki bölgeyi de güçlendirdi.
Fenerbahçe ilk olarak dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'nin transferini açıkladı.
Sarı-lacivertliler, deneyimli savunma oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kanarya orta sahasını ise sezon başında da ısrarla istediği Rade Krunic ile güçlendirdi.
Fenerbahçe, Boşnak futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü için girişimlerini sürdüren yönetim, forvet transferi için de düğmeye bastı.
Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin ayrılık ihtimaline karşı bir forvet takviyesi yapmak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, Partizan forması giyen Matheus Saldanha'yı gündemine almıştı.
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki golcü için yaptığı teklifi açıkladı.
SALDANHA İÇİN 6 MİLYON EURO
Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Saldanha için 6 milyon Euro teklif etti.
TORINO VE SEVILLA DA İSTİYOR
Haberde Fenerbahçe'nin yanı sıra Torino ve Sevilla'nın da oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.
Matheus Saldanha bu sezon Partizan formasıyla 24 maça çıktı.
Brezilyalı santrfor, 15 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Saldanha'nın Sırp ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
1.85 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.
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