TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig'de görülmemiş takas gerçekleşecek mi? Beşiktaş ve Fenerbahçe...

"ÇOK KUPA KAZANABİLİRİZ"



Çok heyecanlıyım. Bu önemli ve büyük camianın bir parçası oldum artık. Takımda gerçekten çok kaliteli oyuncular var. Kadıköy'deki oyunu her maçta ortaya koyabilirsek çok kupa kazanırız.

