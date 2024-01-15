TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig'de görülmemiş takas gerçekleşecek mi? Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçında Gaziantep FK karşısında sahadan 1-0 galip ayrılan Fenerbahçe'de moraller yerine geldi. Sarı-lacivertlileri galibiyete taşıyan golü İrfan Can Kahveci kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe zirvedeki yerini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde transfere dair ise sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katan yönetimin gündeminde santrfor olduğu iddia edilmişti. Bununla ilgili ortaya atılan haber ise Crespo - Aboubakar takası oldu. Crespo'nun menajeri ise fotomac.com.tr'ye konuştu. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 09:26 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 09:27
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Sarı-lacivertlilerin golünü İrfan Can Kahveci kaydetti.
Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Teknik direktör İsmail Kartal ise oyuncularının performansını öve öve bitiremedi.
İSMAİL KARTAL: DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK
"Maç başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. Rakibimiz uzun toplarla kontradan sonuca gitmek istediğini tahmin ediyorduk. Biz çok daha iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız, zemin oyun anlamında bize müsaade etmedi.
Oyuncularım oynamak istediler, daha iyisi için mücadele ettiler. 1-0 kazandık, daha farklı kazanabilirdik. 3 puan için mutluyuz.
Biz hücum yaparken savunma, savunma yaparken hücumu düşünmek zorundayız. Oyuncularım her iki görevi de yerine getirdiler.
Rakibe çok pozisyon vermedik. Oyundaki topla oynama üstünlüğü, rakip ceza sahasına 40 küsür kere girmişiz.
Birkaç pozisyon daha vardı, gol yapabilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Kazandığımız için çok mutluyum."
Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci ise Serdar Aziz'in sakatlığının ardından ilk defa forma giyme şansı buldu.
İtalyan savunma oyuncusu oyuna girdiği andan itibaren ise adeta savunmanın sorumluluğunu eline aldı.
Bonucci galibiyetin ardından taraftara dikkat çekti. İşte İtalyan oyuncunun o sözleri...
"BANA ÇOK İLGİ GÖSTERDİLER"
Taraftarlarımıza teşekkürler. Bana çok ilgi ve destek gösterdiler. Benim ve takım için 3 puan çok ama çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar taraftar bizi destekledi. Kazanmak için sahadaydık, çok istedik. Önemli bir golle kazandık. Erken dakikalarda gol bulamayınca bu tip maçlar zorlaşabiliyor. Konya maçında tribündeydim. Atmosfer gerçekten harikaydı. Fenerbahçe taraftarı gerçekten inanılmaz.
"ÇOK KUPA KAZANABİLİRİZ"
Çok heyecanlıyım. Bu önemli ve büyük camianın bir parçası oldum artık. Takımda gerçekten çok kaliteli oyuncular var. Kadıköy'deki oyunu her maçta ortaya koyabilirsek çok kupa kazanırız.
"UMARIM DAHA ÇOK OYNARIM"
Son iki aydır çok fazla maça çıktığımı söyleyemem. Ancak, kendimi iyi hissediyorum. Maç oynamam gerekiyor. Bugün bir başlangıç oldu. Umarım daha çok oynayarak takımıma katkı sağlayabilirim."
Fenerbahçe'de bu galibiyetin mutluluğu yaşanırken transferde de ortaya sürpriz bir iddia atıldı.
Bu gelişme sonrası Crespo'nun menajeri, fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakr'a konuştu.
"BU HABER İÇLER ACISI"
"Beşiktaş'a transfer haberleri içler acısı, böyle bir şey olamaz bu haberler tamamen yalan" ifadelerinde bulundu.
Crespo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.
Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.
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