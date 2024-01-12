Haberler Fenerbahçe Dzeko büyülüyor

Dzeko büyülüyor

Konyaspor karşısında hat-trick yapan 37’lik yıldız, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu bir kez daha ispatladı. Dzeko’nun performansına kayıtsız kalamayan İtalyanlar, “Dzeko büyülemeye devam ediyor” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dzeko büyülüyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Edin Dzeko, attığı gollerin aynı sıra sergilediği oyunla da taraftarların gönlüne taht kurdu. Her geçen gün performansını yukarı çeken Boşnak yıldız, Konyaspor karşısında da yaptığı hat-trickle yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu bir kez daha ispatladı. Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Dzeko, 20 gol atarken 7 de asist yaptı.

INTER'İ PİŞMAN ETTİ

Ligde ise 18 maçta 16 kez ağları havalandıran 37 yaşındaki golcü, gol krallığı yarışında da Galatasaraylı Mauro İcardi'ye 4 gollük fark attı. Krallık yarışında zirvede yer alan Dzeko'nun bu performansına İtalyan basını da kayıtsız kalmadı. Çizme medyası, "Dzeko, Fenerbahçe'de büyülemeye devam ediyor" başlığını atarken, Dzeko'nun performansı sonrasında İnter'in pişman olduğunu yazdı.

DİĞER
Düşük kira davası! Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek kiracısıyla mahkemelik oldu!
SON DAKİKA I ABD ve İngiltere Yemen’e saldırı başlattı! Biden ve Sunak'tan peş peşe açıklamalar... Husilerden Kızıldeniz'de misilleme
Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...
F.Bahçe için geliyor! İşte transferin detayları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe için geliyor! İşte transferin detayları
Transfer şov sürüyor! Bir dünya yıldızı daha
Anlık canlı Döviz ve Altın kuru takibi
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 12 Ocak rakamları
💥Süper Loto çekildi! (11 Ocak)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bülent Uygun’un ‘delikanlı’ hakemleri! Bülent Uygun’un ‘delikanlı’ hakemleri! 07:07
Günahları boynuna Günahları boynuna 07:06
İki parçalı! İki parçalı! 01:15
Kafa çalışıyor Kafa çalışıyor 01:14
Alarm zilleri Alarm zilleri 01:13
Türkiye Kupası’na Şampiyonlar Ligi formatı Türkiye Kupası’na Şampiyonlar Ligi formatı 01:11
Daha Eski
Yabancı sayısı düştü, sınır kalktı Yabancı sayısı düştü, sınır kalktı 01:10
F.Bahçe için geliyor! İşte transferin detayları F.Bahçe için geliyor! İşte transferin detayları 01:08
F.Bahçe için geliyor! İşte transferin detayları F.Bahçe için geliyor! İşte transferin detayları 01:07
Kenan attı Juve turladı! Kenan attı Juve turladı! 01:00
Kenan attı Juve turladı! Kenan attı Juve turladı! 00:59
G.Saray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif G.Saray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif 00:48