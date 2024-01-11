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Ahmet Çakar Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi değerlendirirken maçın hakemini de yorumladı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 09:02
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Ahmet Çakar Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - G.SARAY'DAN İYİ

Kadıköy'de kapkara bir gece izledik... Tabii bu işin şakası. Konyaspor gibi belki ligimizde en iyi olmayan ama hatırı sayılır takımlarımızdan birine atılan 7 gol, takdire şayan…

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı

Kolay değil, daha üç gün önce G.Saray 89. dakikaya kadar çok zorlanmıştı. Ama Fenerbahçe ilk yarı beşledi, sonra da oyuncu değişikliklerini yapıp, şovuna devam etti.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı

Dün gece için söylenecek taktik-teknik hiçbir şey yok. Araya atılan toplar, ön direk, arka direk, neresinden bakarsanız bakın, Fenerbahçe'nin korkunç ayak sesleridir.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı

Maça Dzeko'nun penaltısıyla başladı, ardından da gol oldu yağdı. Üstelik İsmail Kartal, daha üç gün önce 4 gol atan Cengiz'i kenarda bırakabilecek kadar kendine güvendi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı

Fred sahada, Dzeko sahada Fenerbahçe kısaca ofansif silahlarıyla her şeyi yapıyor. Yakaladı mı affetmiyor. Hem pozisyona giriyor hem de gol atıyor.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı

F.Bahçe'nin en önemli zafiyeti, defansın göbeğiydi. İtalyan da gelince birçok şey rahatlamış oldu.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı

Şunu söyleyebiliriz ki Fenerbahçe, Galatasaray'dan da favori olarak şampiyon adayı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı

Dün gece de attıkları goller, ortaya koydukları oyun, bunun en önemli ispatı. Hakem için söylenecek fazla bir şey yok.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı

Öylesine ağır skorlu maçlarda hakem olsa ne olur, olmasa ne olur. Ama Kadir Sağlam'ın verdiği ilk penaltı için söylenecek tek şey var.

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