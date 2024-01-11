Ahmet Çakar Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi değerlendirirken maçın hakemini de yorumladı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)
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Maça Dzeko'nun penaltısıyla başladı, ardından da gol oldu yağdı. Üstelik İsmail Kartal, daha üç gün önce 4 gol atan Cengiz'i kenarda bırakabilecek kadar kendine güvendi.
Fred sahada, Dzeko sahada Fenerbahçe kısaca ofansif silahlarıyla her şeyi yapıyor. Yakaladı mı affetmiyor. Hem pozisyona giriyor hem de gol atıyor.
F.Bahçe'nin en önemli zafiyeti, defansın göbeğiydi. İtalyan da gelince birçok şey rahatlamış oldu.
Şunu söyleyebiliriz ki Fenerbahçe, Galatasaray'dan da favori olarak şampiyon adayı.
Dün gece de attıkları goller, ortaya koydukları oyun, bunun en önemli ispatı. Hakem için söylenecek fazla bir şey yok.
Öylesine ağır skorlu maçlarda hakem olsa ne olur, olmasa ne olur. Ama Kadir Sağlam'ın verdiği ilk penaltı için söylenecek tek şey var.
Zor karar, doğru karar ama VAR olmasa her hakemin vereceği bir karar değil.
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