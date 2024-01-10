TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'yi reddetti
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer döneminin resmen başlamasına sayılı saatler kala, çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe Fransız yıldıza teklif götürmüştü. İngiliz basını, bu teklifin reddedildiğini duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 14:58 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 15:01
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Fransız futbolcunun Fenerbahçe, Olympique Marsilya ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdiği ifade edildi.
Oyuncunun ve menajerinin, Manchester United'lı yetkililerle bir görüşme yaptığı da ortaya çıktı.
Haberde, "Mevcut durumda Martial'in sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonunun kullanılması muhtemel gözükmüyor" ifadelerine yer verildi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız yıldızın, takımdan bedelsiz ayrılması bekleniyor.
Bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Martial, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.
ANTHONY MARTIAL KİMDİR?
5 Aralık 1995 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı.
Sırasıyla Olympique Lyon, Monaco, Manchester United ve Sevilla formaları giydi.
Guadeloupe asıllı Fransız futbolcu, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.
28 yaşındaki deneyimli futbolcu, 30 kez formasını giydiği Fransa Milli Takımı'nda 2 gole imzasını attı.
Martial'in Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Fransız yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...
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