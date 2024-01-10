Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'yi reddetti

TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'yi reddetti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer döneminin resmen başlamasına sayılı saatler kala, çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe Fransız yıldıza teklif götürmüştü. İngiliz basını, bu teklifin reddedildiğini duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 14:58 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 15:01
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Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'yi reddetti

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'yi reddetti

Ara transferde eksik mevkilerine takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekibin gündemine gelen isimlerden biri de Manchester United forması giyen Anthony Martial olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'yi reddetti

Sky Sports muhabiri Lyall Thomas'ın aktardığı habere göre Martial, Manchester United'dan ayrılmayı düşünmüyor.

TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'yi reddetti

Fransız futbolcunun Fenerbahçe, Olympique Marsilya ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdiği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'yi reddetti

Oyuncunun ve menajerinin, Manchester United'lı yetkililerle bir görüşme yaptığı da ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'yi reddetti

Haberde, "Mevcut durumda Martial'in sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonunun kullanılması muhtemel gözükmüyor" ifadelerine yer verildi.

TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'yi reddetti

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız yıldızın, takımdan bedelsiz ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'yi reddetti

Bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Martial, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'yi reddetti

ANTHONY MARTIAL KİMDİR?

5 Aralık 1995 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'yi reddetti

Profesyonel futbol kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'yi reddetti

Sırasıyla Olympique Lyon, Monaco, Manchester United ve Sevilla formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'yi reddetti

Guadeloupe asıllı Fransız futbolcu, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'yi reddetti

28 yaşındaki deneyimli futbolcu, 30 kez formasını giydiği Fransa Milli Takımı'nda 2 gole imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'yi reddetti

Martial'in Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ - İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'yi reddetti

Fransız yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...

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