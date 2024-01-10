Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci İstanbul'a geldi!

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldız Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELDİ!

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Leonardo Bonucci'yi taşıyan uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek olan dünyaca ünlü stoper, Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU!

Fenerbahçe ile yarım sezonluk anlaşma sağlayan 36 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden 1.3 milyon euro kazanacak.

Bonucci'nin Fenerbahçe ile yapacağı sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. İtalyan savunma oyuncusu, sözleşme şartlarını yerine getirmesi halinde 1 yıl sözleşme uzattı hakkı Fenerbahçe'de olacak. Bonucci, sözleşmesinin uzaması durumunda ise 2.5 Milyon euro maaş kazanacak.