TRANSFER HABERİ - Nuri Şahin Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! İlk görüşme yapıldı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Antalyaspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Nuri Şahin, futbolculuk kariyerinde uzun yıllar formasını terlettiği Alman devi Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük görevine getirildi. Sezon sonunda Edin Terzic'in ayrılığının ardından takımın başına geçecek olan genç çalıştırıcı, Fenerbahçeli yıldızın transfer edilmesini istedi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Şahin ve Bender ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme yapıldığını duyuran Alman kulübü, 63 yaşındaki yardımcı antrenör Armin Reutershahn'ın ise kendi isteği üzerine takımdan ayrıldığını bildirdi.
Genç teknik adam, Edin Terzic'in sezon sonunda görevini bıraktıktan sonra takımın başına geçecek.
Borussia Dortmund'un çiçeği burnunda antrenörü Nuri Şahin, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı.
Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapacak.
FERDİ KADIOĞLU'NU İSTİYOR
Türkiye'deyken Ferdi Kadıoğlu'dan övgüyle bahseden Nuri Şahin'in geçtiğimi günlerde 24 yaşındaki sol bekle görüştüğü öğrenildi.
Ferdi'nin de sezon sonu için 'Neden olmasın, kulübümle anlaşın' dediği belirtildi.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.
Milli yıldız, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.
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