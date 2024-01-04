TRANSFER HABERİ - Nuri Şahin Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! İlk görüşme yapıldı

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ile Almanya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Sven Bender, 1 Ocak'tan itibaren Terzic'in yardımcısı olarak göreve başladı.