Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Nuri Şahin Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! İlk görüşme yapıldı

TRANSFER HABERİ - Nuri Şahin Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! İlk görüşme yapıldı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Antalyaspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Nuri Şahin, futbolculuk kariyerinde uzun yıllar formasını terlettiği Alman devi Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük görevine getirildi. Sezon sonunda Edin Terzic'in ayrılığının ardından takımın başına geçecek olan genç çalıştırıcı, Fenerbahçeli yıldızın transfer edilmesini istedi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 12:28
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TRANSFER HABERİ - Nuri Şahin Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! İlk görüşme yapıldı

Yaklaşık 2.5 sezon boyunda Antalyaspor'u çalıştıran Nuri Şahin'in yeni adresi belli oldu.

TRANSFER HABERİ - Nuri Şahin Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! İlk görüşme yapıldı

35 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk kariyerinde uzun yıllar formasını giydiği ve efsaneleri arasında yer aldığı Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük görevine getirildi.

TRANSFER HABERİ - Nuri Şahin Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! İlk görüşme yapıldı

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ile Almanya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Sven Bender, 1 Ocak'tan itibaren Terzic'in yardımcısı olarak göreve başladı.

TRANSFER HABERİ - Nuri Şahin Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! İlk görüşme yapıldı

Şahin ve Bender ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme yapıldığını duyuran Alman kulübü, 63 yaşındaki yardımcı antrenör Armin Reutershahn'ın ise kendi isteği üzerine takımdan ayrıldığını bildirdi.

TRANSFER HABERİ - Nuri Şahin Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! İlk görüşme yapıldı

Genç teknik adam, Edin Terzic'in sezon sonunda görevini bıraktıktan sonra takımın başına geçecek.

TRANSFER HABERİ - Nuri Şahin Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! İlk görüşme yapıldı

Borussia Dortmund'un çiçeği burnunda antrenörü Nuri Şahin, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Nuri Şahin Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! İlk görüşme yapıldı

Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapacak.

TRANSFER HABERİ - Nuri Şahin Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! İlk görüşme yapıldı

FERDİ KADIOĞLU'NU İSTİYOR

Türkiye'deyken Ferdi Kadıoğlu'dan övgüyle bahseden Nuri Şahin'in geçtiğimi günlerde 24 yaşındaki sol bekle görüştüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Nuri Şahin Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! İlk görüşme yapıldı

Ferdi'nin de sezon sonu için 'Neden olmasın, kulübümle anlaşın' dediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Nuri Şahin Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! İlk görüşme yapıldı

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Nuri Şahin Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! İlk görüşme yapıldı

Milli yıldız, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Nuri Şahin Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! İlk görüşme yapıldı

Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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