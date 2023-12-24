Fenerbahçe 0-0 Galatasaray (GENİŞ ÖZET İZLE)

Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'da Lucas Torreira ile Sacha Boey, Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci, gördükleri sarı kart sonrası cezalı duruma düştüler.

Kadıköy'deki derbi, bu sezonun en çok faule sahne olan maçı oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Osayi, Crespo, İrfan Can, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Barış, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem, Ziyech, Mertens, Icardi

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4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaray, Fenerbahçe ile berabere kalarak ligde 4 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 12. haftada Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra sırasıyla Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etmişti.

KADIKÖY'DE SON 7 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle deplasmanda oynadığı son 7 müsabakada sadece bir kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, 2018'den bu yana Kadıköy'de çıktığı 6 derbide 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda rakip filelere 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.

SAVUNMADAKİ BAŞARILI PERFORMANSINI SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, Süper Lig'deki başarılı performansını Fenerbahçe derbisinde devam ettirdi.

Ligin en az gol yiyen takımı olan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçında da kalesini başarılı bir şekilde savundu.

Süper Lig'de bu sezon kalesinde 9 gol gören Galatasaray, oynadığı 17 maçın 10'unda rakiplerine gol şansı tanımadı.

ICARDİ İLK KEZ BÜYÜK BİR MAÇI BOŞ GEÇTİ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de ilk kez büyük bir maçta skor üretemedi.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu, daha önce ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmıştı.

Mauro Icardi, daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez topu filelere göndermişti.

TORREİRA VE BOEY CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmada sarı kart gören Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira ve Sacha Boey, cezalı duruma düştü.

Lucas Torreira ve Sacha Boey, Süper Lig'in 19. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

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MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadelenin 13. dakikasında Fenerbahçe'den Osayi-Samuel sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da ağları sarsma başarısı gösteremedi ve ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 57. dakikasında ise İrfan Can Kahveci gördüğü sarı kart gören isim oldu.

64. dakikada ise sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira gördüğü sarı kart nedeniyle Cimbom'un bir sonraki ligde oynayacağı Tümosan Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

73. dakikada ise bu kez Fenerbahçe'den Joshua King sarı kart gören isim oldu.

Aynı dakikada Galatasaray'dan Sacha Boey gördüğü sarı kart nedeniyle haftaya oynanacak Tümosan Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

85. dakikada ise Cimbom'da Hakim Ziyech sarı kart gören bir başka isim oldu.

Mücadelede gol sesi çıkmazken karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi ve iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Maçın ardından Fenerbahçe ligde 44 puanla averaj farkıyla 1. sırada yer alıyor.

Galatasaray ise 44 puanla 2. sırada bulunuyor.