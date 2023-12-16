FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder'e motivasyon yüklemesi!

Fenerbahçe'nin bu yaz büyük bir yatırım yaparak transfer ettiği ancak henüz beklediği karşılığı alamadığı Cengiz Ünder, çocukluğundan beri tuttuğu takımının lig ve Avrupa'daki başarılı yürüyüşüne katkı sağlamak için ekstra motive olmuş durumda.