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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder'e motivasyon yüklemesi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezon başında kadroya dahil edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz performans veremeyen Cengiz Ünder için İsmail Kartal harekete geçti. Deneyimli teknik direktör, oyuncusuna motivasyon aşılıyor. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 12:32
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder'e motivasyon yüklemesi!

Fenerbahçe'nin bu yaz büyük bir yatırım yaparak transfer ettiği ancak henüz beklediği karşılığı alamadığı Cengiz Ünder, çocukluğundan beri tuttuğu takımının lig ve Avrupa'daki başarılı yürüyüşüne katkı sağlamak için ekstra motive olmuş durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder'e motivasyon yüklemesi!

Sarı-lacivertli kulübe transfer olduktan sonra çıktığı ilk maçında etkili bir performans sergileyen, Samsunspor deplasmanında Fenerbahçe'yi öne geçiren golün asistini Dzeko'ya yapan Cengiz Ünder, ardından sakatlık kabusu yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder'e motivasyon yüklemesi!

Samsunspor maçının 64. dakikasında sakatlanan Cengiz, üst adale yırtığı nedeniyle ligde 4, Avrupa'da 2 maçı kaçırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder'e motivasyon yüklemesi!

Döndükten sonra antrenman eksikliği nedeniyle zorlanan Cengiz Ünder, bu esnada İrfan Can Kahveci'nin kariyerinin en iyi sezonunu yaşamasının da etkisiyle dakika bulmakta zorlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder'e motivasyon yüklemesi!

Formunu kazanmak için Samandıra'da da ekstra çalışmalar yapan Cengiz Ünder, 9 Kasım'dan bu yana Fenerbahçe'nin oynadığı 7 maçın 6'sında da forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder'e motivasyon yüklemesi!

Fizik gücünü kazanmaya başlayan ve form tutmaya çalışan Cengiz Ünder, kısa süre içerisinde eski etkili oyununa dönmeyi ve EURO 2024'e de en iyi şekilde gitmeyi hedefliyor. Oyuncusunun ekstra gayretini ve çalışmalarını gören İsmail Kartal da oyuncusunu yüreklendirerek, sezonun ikinci bölümünde en önemli kozlarından biri olacağını iletti.

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