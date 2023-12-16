FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder'e motivasyon yüklemesi!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezon başında kadroya dahil edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz performans veremeyen Cengiz Ünder için İsmail Kartal harekete geçti. Deneyimli teknik direktör, oyuncusuna motivasyon aşılıyor. (FB spor haberleri)
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Döndükten sonra antrenman eksikliği nedeniyle zorlanan Cengiz Ünder, bu esnada İrfan Can Kahveci'nin kariyerinin en iyi sezonunu yaşamasının da etkisiyle dakika bulmakta zorlandı.
Formunu kazanmak için Samandıra'da da ekstra çalışmalar yapan Cengiz Ünder, 9 Kasım'dan bu yana Fenerbahçe'nin oynadığı 7 maçın 6'sında da forma giydi.
Fizik gücünü kazanmaya başlayan ve form tutmaya çalışan Cengiz Ünder, kısa süre içerisinde eski etkili oyununa dönmeyi ve EURO 2024'e de en iyi şekilde gitmeyi hedefliyor. Oyuncusunun ekstra gayretini ve çalışmalarını gören İsmail Kartal da oyuncusunu yüreklendirerek, sezonun ikinci bölümünde en önemli kozlarından biri olacağını iletti.
DZEKO DA SÜREKLİ YANINDA
Roma'dan takım arkadaşı ve Fenerbahçe'nin bu sezonki lideri olan Edin Dzeko da sık sık Cengiz Ünder ile iletişim kurarak cesaretlendiriyor.
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