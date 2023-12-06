Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızı istiyor
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldız için karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımımızın önemli oyuncusu Süper Lig devlerinin radarına girdi. İşte transfer savaşında son durum... | TRANSFER HABERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 11:04 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 11:11
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İspanyol basını Beşiktaş ve Fenerbahçe hakkındaki transfer gelişmesini duyurdu.
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Çağlar Söyüncü için bu kez Beşiktaş devreye girdi.
eldesmarque'de yer alan habere göre, Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Çağlar Söyüncü için 2 Türk kulübü yarış halinde.
Milli stoperin ocak ayında Atletico Madrid'den ayrılma ihtimali bulunuyor.
Diego Simeone, Çağlar Soyüncü gibi takımdaki rolünden memnun olmayan oyuncuları kadroda istemiyor.
Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda görev almak isteyen Çağlar, düzenli forma giyemediği için çağrılmama endişesi yaşıyor.
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, yıldız oyuncunun temsilcisini görüşmek için İstanbul'a davet ediyor.
Savunmada yaşanan sakatlıklar ve yerli statüsünden ötürü Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü için hamle yapmaya hazırlanıyor.
Yıldız savunma oyuncusunun transferi hakkındaki son kararı Diego Simeone verecek.
Sezon başında Leicester City'den bedelsiz transfer edilen Çağlar, İspanyol ekibinde beklentilerin altında kaldı.
Sadece 5 maçta görev alan 27 yaşındaki stoper gol ve asist katkısı sağlayamadı.
Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Çağlar Söyüncü'nün piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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