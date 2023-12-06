Haberler Fenerbahçe Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızı istiyor

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızı istiyor

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldız için karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımımızın önemli oyuncusu Süper Lig devlerinin radarına girdi. İşte transfer savaşında son durum... | TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 11:04 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 11:11
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ENES CEVAHİRCİ
Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızı istiyor

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte flaş gelişmeler yaşanıyor.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızı istiyor

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe savunma hattına transfer yapmak istiyor.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızı istiyor

Yaz transfer döneminde aynı isimleri gündemine alan ezeli rakipler milli yıldız için karşı karşıya geldi.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızı istiyor

İspanyol basını Beşiktaş ve Fenerbahçe hakkındaki transfer gelişmesini duyurdu.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızı istiyor

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Çağlar Söyüncü için bu kez Beşiktaş devreye girdi.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızı istiyor

eldesmarque'de yer alan habere göre, Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Çağlar Söyüncü için 2 Türk kulübü yarış halinde.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızı istiyor

Milli stoperin ocak ayında Atletico Madrid'den ayrılma ihtimali bulunuyor.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızı istiyor

Diego Simeone, Çağlar Soyüncü gibi takımdaki rolünden memnun olmayan oyuncuları kadroda istemiyor.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızı istiyor

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda görev almak isteyen Çağlar, düzenli forma giyemediği için çağrılmama endişesi yaşıyor.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızı istiyor

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, yıldız oyuncunun temsilcisini görüşmek için İstanbul'a davet ediyor.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızı istiyor

Savunmada yaşanan sakatlıklar ve yerli statüsünden ötürü Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü için hamle yapmaya hazırlanıyor.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızı istiyor

Yıldız savunma oyuncusunun transferi hakkındaki son kararı Diego Simeone verecek.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızı istiyor

Sezon başında Leicester City'den bedelsiz transfer edilen Çağlar, İspanyol ekibinde beklentilerin altında kaldı.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızı istiyor

Sadece 5 maçta görev alan 27 yaşındaki stoper gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Fenerbahçe milli yıldızı istiyor

Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Çağlar Söyüncü'nün piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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