FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın yerine Conte ve Flick iddiası!

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland karşısında aldığı tarihi yenilginin yankıları sürüyor.
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland karşısında aldığı tarihi yenilginin yankıları sürüyor.
Farklı mağlubiyetin ardından, İsmail Kartal'ın geleceği tartışma konusu oldu.
Fenerbahçe için teknik adam isimleri de ortaya çıkmaya başladı.
Sivasspor, Beşiktaş ve Spartak Trnava maçlarından 9 puan alınmaması halinde Kartal'la yolların ayrılacağı iddia edildi.
Fenerbahçe için hoca adayları da belli oldu. İşte o isimler...
İtalyan çalıştırıcı Antonio Conte ile Hans Flick isimleri sarı-lacivertliler için gündeme geldi.
54 yaşındaki Conte, son olarak İngiliz ekibi Tottenham'ı çalıştırmıştı.
Conte daha önce de Atalanta, Juventus, Inter, Chelsea ve İtalya Milli Takımı gibi önemli ekiplerde görev aldı.
58 yaşındaki Hansi Flick ise son olarak Almanya Milli Takımı'nda görev yaptı.
Alman teknik adam Salzburg, Hoffenheim ve Bayern Münih'i de çalıştırdı.