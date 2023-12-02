Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın yerine Conte ve Flick iddiası!

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın yerine Conte ve Flick iddiası!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepkiler sürüyor. Tecrübeli teknik adamın yerine sürpriz iki isim ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 09:19
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın yerine Conte ve Flick iddiası!

Sivasspor, Beşiktaş ve Spartak Trnava maçlarından 9 puan alınmaması halinde Kartal'la yolların ayrılacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın yerine Conte ve Flick iddiası!

Fenerbahçe için hoca adayları da belli oldu. İşte o isimler...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın yerine Conte ve Flick iddiası!

İtalyan çalıştırıcı Antonio Conte ile Hans Flick isimleri sarı-lacivertliler için gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın yerine Conte ve Flick iddiası!

54 yaşındaki Conte, son olarak İngiliz ekibi Tottenham'ı çalıştırmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın yerine Conte ve Flick iddiası!

Conte daha önce de Atalanta, Juventus, Inter, Chelsea ve İtalya Milli Takımı gibi önemli ekiplerde görev aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın yerine Conte ve Flick iddiası!

58 yaşındaki Hansi Flick ise son olarak Almanya Milli Takımı'nda görev yaptı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yerine gelecek isim
Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMINDA YENİ HESAP | Kalem kalem yazdık! İşte 2024 memur zammı...
EMEKLİYE 'REFAH PAYI' HESAPLAMASI | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET GERİ SAYIMI | İşte ilk toplantıda konuşulacak rakamlar
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pendikspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Pendikspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 09:43
Avcı o golcüyü istedi! Avcı o golcüyü istedi! 09:42
MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman? 09:41
BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? 09:11
Göztepe - Giresunspor maçı ne zaman? Göztepe - Giresunspor maçı ne zaman? 09:16
Kartal'ın yerine iki aday! Bomba iddia Kartal'ın yerine iki aday! Bomba iddia 09:18
Daha Eski
Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman? 09:33
Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı ne zaman? 09:38
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yerine gelecek isim F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yerine gelecek isim 09:41
Anadolu Efes deplasmanda mağlup! Anadolu Efes deplasmanda mağlup! 00:46
Juventus son dakikada kazandı! Juventus son dakikada kazandı! 00:49
5'te 5 yaptık 5'te 5 yaptık 00:51