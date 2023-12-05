Haberler Fenerbahçe Kadıköy'ün yiğidi o

Kadıköy'ün yiğidi o

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki liderlik yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Cuma günü sahaya çıkan Aslan, Pendikspor'u devirerek maç fazlasıyla öne geçmişti. Sarı-lacivertliler dün Sivasspor karşısında galip gelerek tahtı geri aldı. Hafta arası UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'dan 6-1 gibi beklenmedik bir mağlubiyetle dönen İsmail Kartal'ın öğrencilerine taraftar sahip çıktı. Oyunculara adeta yara bandı olan taraftarlar takımı ayağa kaldırdı. Sebastian Szymanski'nin golüyle öne geçen Kanarya, İrfan Can Kahveci ile 2-0'ı buldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 06:50
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Kadıköy'ün yiğidi o

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki liderlik yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Cuma günü sahaya çıkan Aslan, Pendikspor'u devirerek maç fazlasıyla öne geçmişti. Sarı-lacivertliler dün Sivasspor karşısında galip gelerek tahtı geri aldı. Hafta arası UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'dan 6-1 gibi beklenmedik bir mağlubiyetle dönen İsmail Kartal'ın öğrencilerine taraftar sahip çıktı. Oyunculara adeta yara bandı olan taraftarlar takımı ayağa kaldırdı. Sebastian Szymanski'nin golüyle öne geçen Kanarya, İrfan Can Kahveci ile 2-0'ı buldu.

FARKLA BİRLİKTE ZİRVEYE KOŞTU

İkinci devrede savunmanın hatasında Rey Manaj, Dominik Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Sert bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi. Ancak bu gol Kanarya'nın oyununu değiştirmedi. Rakip kaleye yüklenmeye devam eden İsmail Kartal'ın öğrencileri 68'de farkı yeniden 2'ye çıkardı. Edin Dzeko'nun içeri gönderdiği top Alaaddin'e çarparak çizgiyi geçti. Skoru 3-1 yapan Kanarya'da Dusan Tadic, Szymanski'den sonra bir de Edin Dzeko'ya asist yaptı. Harika ortasını tecrübeli forvet tek vuruşla ağlara yolladı. Kanarya 4-1'lik skorla hem 3 puanı hem liderliği aldı.

"FRED'İ ÖZLEMİŞİZ"

Edin Dzeko maç sonu şöyle konuştu: "Galip gelmek önemliydi. Fred'i özlemişiz. Bize büyük katkısı oldu. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. O maça en iyi şekilde hazırlanacağız"

OSAYI'DEN İLK ASİST

Kanarya'nın sağ beki Bright Osayi Samuel bu sezon Ankaragücü ve Hatayspor karşılaşmalarında fileleri 1'er defa havalandırmayı başarmıştı. Başarılı oyuncu dün asist hanesini de açtı. İrfan Can Kahveci'nin attığı mükemmel golden önce pası veren isimdi. Böylece son haftalardaki durgunluğunu da üzerinden attı. Maç boyunca bindirmeleriyle dikkat çekti.

LIVA GÜVEN TAZELEDİ

Konferans Ligi'nde 6 gol yemesine rağmen maçın en iyilerinden olan Dominik Livakovic, Sivasspor karşısında kalesini kapatamadı. Ancak Hırvat eldivenin yapacağı bir şey yoktu. Manaj döndü ve çok yakından golünü attı. Başarılı eldiven ardından Sivasspor'un yay civarından vurduğu şutlarda iyi yer tuttu. Kurtarışlarıyla Yiğidoların skorda yaklaşmasına izin vermedi.

İSMAİL KARTAL'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 6-1 kaybedilen Nordsjaelland karşılaşmasından 5 ismi değiştirdi. İsmail Yüksek, Yusuf Akçiçek, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'yi yedek soyundurdu. Ryan Kent'i kadroya almadı. Yerlerine Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Fred, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'yu sahaya sürdü. Orta saha ikilisinde İsmail Yüksek'i kullanmadı. Fred'in yanında Crespo oynadı.

İLK KEZ YEDEK

Kanarya'da İsmail Yüksek sezon başından beri cezalı olmadığı tüm maçlarda ilk 11'de görev yapmıştı. Sarı-lacivertlilerin hocası İsmail Kartal dün 24 yaşındaki futbolcuya 11'de şans vermedi. İsmail mücadeleye kulübede başladı.

"YOLA DEVAM EDİYORUZ"

Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, Sivasspor maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Her şey planladığımız gibi gitti. Sivasspor'u iyi analiz etmiştik. Hücum ederken savunmada da hep dikkatliydik" dedi. Kartal şöyle konuştu: "Kazanmamız gereken maçı, taraftarlarımızla beraber farklı galip gelerek 3 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Hafta sonu oynayacağımız Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Burada önemli olan şu, maçı kazandık 4-1. Bugün sakatlıktan dönen Ferdi, Fred gibi oyuncularımızın bu geçiş maçında, ön hazırlık maç diyelim, sakatlıktan sonraki ilk maçlarında güzel bir reaksiyon verdiler. Beşiktaş maçına kadar çok daha iyi olacaklardır. Kazandığımız için mutluyum."

EMRE'YE DESTEK

Sarı-lacivertlilerde Emre Mor mücadelenin sonlarında oyuna dahil oldu. 26 yaşındaki futbolcuya taraftarlar büyük destek verdi. Tecrübeli futbolcu sahaya girerken tüm tribünler ayağa kalkarak "Emre... Emre..." diye bağırdı. Emre Mor kalan kısa sürede etkili olmak için elinden geleni yaptı. İsmail Kartal maç öncesinde "Lig, kupa, Avrupa çok maç oynayacağız. Emre Mor'a da bu süreçte çok ihtiyacımız ola cak" ifadelerini kullandı.

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