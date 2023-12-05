TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! İşte Krunic'in Fenerbahçe'ye maliyeti

Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe, Rade Krunic transferi için geri sayıma geçti.
Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe, Rade Krunic transferi için geri sayıma geçti.
Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Boşnak yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim, ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veriyor.
Eksikleri belirleyen sarı-lacivertliler, nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Özellikle orta sahada yaşanan üst üste sakatlıklar, İsmail Kartal'ın elini zayıflattı.
Rotasyonu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.
Milan'da forma şansı bulmakta zorlanan Boşnak futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı.
İtalyan ekibinin sözleşme yenileme teklifini düşük bulan Krunic, bu teklifi reddetti.
Çizme devinden ayrılması beklenen deneyimli orta sahaya Fenerbahçe'nin ilgisi büyük.
Yaz transfer döneminde Krunic için uğraş veren ancak Milan'ı ikna edemeyen sarı-lacivertliler, bu kez transferi noktalamak istiyor.
KRUNIC İLE ANLAŞILDI!
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Krunic ile yaptığı temaslarda anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertliler, 3.5 milyon euro yıllık maaş teklifiyle Boşnak yıldızı ikna etti.
Edin Dzeko da vatandaşıyla yaptığı görüşmede ikna sürecinde önemli rol oynadı.
Krunic ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, Milan ile pazarlık masasına oturacak.
Bonservis görüşmeleri yapacak olan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibinin onay vermesi sonrası transferi resmiyete dökecek.