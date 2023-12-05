Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! İşte Krunic'in Fenerbahçe'ye maliyeti

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! İşte Krunic'in Fenerbahçe'ye maliyeti

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Rade Krunic heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu Boşnak yıldızın transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağladı. Krunic, Kanarya'nın teklif ettiği o rakama 'evet' dedi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 17:25
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! İşte Krunic'in Fenerbahçe'ye maliyeti

Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe, Rade Krunic transferi için geri sayıma geçti.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! İşte Krunic'in Fenerbahçe'ye maliyeti

Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Boşnak yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! İşte Krunic'in Fenerbahçe'ye maliyeti

Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim, ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veriyor.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! İşte Krunic'in Fenerbahçe'ye maliyeti

Eksikleri belirleyen sarı-lacivertliler, nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! İşte Krunic'in Fenerbahçe'ye maliyeti

Özellikle orta sahada yaşanan üst üste sakatlıklar, İsmail Kartal'ın elini zayıflattı.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! İşte Krunic'in Fenerbahçe'ye maliyeti

Rotasyonu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! İşte Krunic'in Fenerbahçe'ye maliyeti

Milan'da forma şansı bulmakta zorlanan Boşnak futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! İşte Krunic'in Fenerbahçe'ye maliyeti

İtalyan ekibinin sözleşme yenileme teklifini düşük bulan Krunic, bu teklifi reddetti.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! İşte Krunic'in Fenerbahçe'ye maliyeti

Çizme devinden ayrılması beklenen deneyimli orta sahaya Fenerbahçe'nin ilgisi büyük.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! İşte Krunic'in Fenerbahçe'ye maliyeti

Yaz transfer döneminde Krunic için uğraş veren ancak Milan'ı ikna edemeyen sarı-lacivertliler, bu kez transferi noktalamak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! İşte Krunic'in Fenerbahçe'ye maliyeti

KRUNIC İLE ANLAŞILDI!
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Krunic ile yaptığı temaslarda anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! İşte Krunic'in Fenerbahçe'ye maliyeti

Sarı-lacivertliler, 3.5 milyon euro yıllık maaş teklifiyle Boşnak yıldızı ikna etti.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! İşte Krunic'in Fenerbahçe'ye maliyeti

Edin Dzeko da vatandaşıyla yaptığı görüşmede ikna sürecinde önemli rol oynadı.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! İşte Krunic'in Fenerbahçe'ye maliyeti

Krunic ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, Milan ile pazarlık masasına oturacak.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! İşte Krunic'in Fenerbahçe'ye maliyeti

Bonservis görüşmeleri yapacak olan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibinin onay vermesi sonrası transferi resmiyete dökecek.

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