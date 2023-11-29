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NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR | Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Nordsjaelland ile mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı kritik müsabaka merakla bekleniyor. Mücadeleyi şifresiz yayınlayacak kanallar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 09:00 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 09:20
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NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR | Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe H grubunun 5. maçında Nordsjaelland ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle maçı canlı ve şifresiz yayınlayan kanallar merak ediliyor. Peki, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANALLAR ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK?

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçını Türkiye'de Exxen platformu canlı yayınlayacak. 30 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak müsabakayı Exxen platformuna üye olarak cep telefonu, bilgisayar ve televizyonlarınızdan takip edebilirsiniz.

Müsabakayı tüm dünyada yayınlayacak kanallar listesi;

  • Arena Premium 2 HD BiH
  • Arena Sport 10 HD Croatia
  • Arena Sport 7 HD Serbia
  • beIN Connect MENA HD
  • beIN Sports MENA 9 HD
  • EXXEN Digital Türkiye
  • Ictimai TV HD
  • M+ Liga de Campeones 13
  • Megogo Futbol 12
  • RMC Sport Live 13
  • TNT Sports 9
  • ViaPlay Norge HD
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