NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR | Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe H grubunun 5. maçında Nordsjaelland ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle maçı canlı ve şifresiz yayınlayan kanallar merak ediliyor. Peki, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANALLAR ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK?
Nordsjaelland - Fenerbahçe maçını Türkiye'de Exxen platformu canlı yayınlayacak. 30 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak müsabakayı Exxen platformuna üye olarak cep telefonu, bilgisayar ve televizyonlarınızdan takip edebilirsiniz.
Müsabakayı tüm dünyada yayınlayacak kanallar listesi;
- Arena Premium 2 HD BiH
- Arena Sport 10 HD Croatia
- Arena Sport 7 HD Serbia
- beIN Connect MENA HD
- beIN Sports MENA 9 HD
- EXXEN Digital Türkiye
- Ictimai TV HD
- M+ Liga de Campeones 13
- Megogo Futbol 12
- RMC Sport Live 13
- TNT Sports 9
- ViaPlay Norge HD