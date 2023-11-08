Fenerbahçe'den açıklama!

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu tarafından 4 Kasım 2023 tarihinde Kulübümüze iletilen yazı ile başlatılan soruşturma çerçevesinde Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'un bilgilerine başvurularak aşağıda yer verilen soruların cevaplanması ve varsa ilave açıklamalarımızın TFF Etik Kurulu'na iletilmesi talep edilmiştir.

"1- Adana Demirspor A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan müsabakadaki bir pozisyonun VAR görüntüsü, dönemin MHK Başkanı Lale Orta tarafından size gönderildi mi?

2-Yukarıdaki soru haricinde söylemek istediğiniz başkaca bir husus var mıdır?"

Başkanımız Ali Y. Koç'un ilgili sorulara yanıtları Etik Kurulu'na iletilmiştir.

Türk futbolunun daha adil ve şeffaf yönetilmesi adına soruşturma dahilinde olan tüm ilgililerin sözlü beyanlarına başvurulması gerektiği konusunun da gündeme getirildiği yanıtları tüm kamuoyunun da bilgi ve dikkatine sunarız.