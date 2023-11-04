FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZE - DERBİ | Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda? FB TS maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Derbi müsabakası heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? FB TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

İŞTE FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇINI CANLI VEREN KANALLARIN LİSTESİ!

FENERBAHÇE 11'DE 11 PEŞİNDE!

İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle büyük yükselişe geçen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 10 maçta 10 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek üst üste 11. galibiyetini almak istiyor.

İSMAİL KARTAL İLE ABDULLAH AVCI 10. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bugüne kadar 9 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda İsmail Kartal; Mardinspor, Malatyaspor, Fenerbahçe, Gaziantepspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırıyordu. Avcı ise eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor ile rakip oldu. Oynanan 9 karşılaşmanın 4'ünü Abdullah Avcı'nın ekipleri, 1'ini İsmail Kartal'ın takımı kazanırken, 4 mücadele ise berabere tamamlandı. Deneyimli teknik adamların başında oldukları 6 Mart 2022'de oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 1-1 sonuçlandı.

ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

FENERBAHÇE LİGDE 26 MAÇTIR SAHASINDA YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Trabzonspor ile iç sahada yaptığı son 26 lig maçında 14 kez galip geldi, 12 defa berabere kaldı, hiç kaybetmedi.

Sarı-lacivertli takımın ev sahibi unvanıyla bordo-mavililere mağlup olmadığı son 26 lig müsabakasının sonuçları şöyle: