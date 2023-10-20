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Fenerbahçe Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 13:23
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Fenerbahçe Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, taktiksel organizasyonların ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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