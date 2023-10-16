Hayal kırıklığı Samatta

Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin belki de en çok eleştirilen transferlerinden olan Ally Samatta, sezon başında Yunan ekibi PAOK'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Ancak Tanzanyalı oyuncu buradaki performansı nedeniyle de eleştiri oklarının hedefine oturdu. Samatta, 12 maçta 1 gol atabildi.
Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin belki de en çok eleştirilen transferlerinden olan Ally Samatta, sezon başında Yunan ekibi PAOK'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Ancak Tanzanyalı oyuncu buradaki performansı nedeniyle de eleştiri oklarının hedefine oturdu. Samatta, 12 maçta 1 gol atabildi.