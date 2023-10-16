Haberler Fenerbahçe Hayal kırıklığı Samatta

Hayal kırıklığı Samatta

Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin belki de en çok eleştirilen transferlerinden olan Ally Samatta, sezon başında Yunan ekibi PAOK'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Ancak Tanzanyalı oyuncu buradaki performansı nedeniyle de eleştiri oklarının hedefine oturdu. Samatta, 12 maçta 1 gol atabildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Hayal kırıklığı Samatta
Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin belki de en çok eleştirilen transferlerinden olan Ally Samatta, sezon başında Yunan ekibi PAOK'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Ancak Tanzanyalı oyuncu buradaki performansı nedeniyle de eleştiri oklarının hedefine oturdu. Samatta, 12 maçta 1 gol atabildi.
DİĞER
Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin: Türkiye'yi örnek alsalar savaşlar olmazdı
CANLI TAKİP | Gazze'de insanlık ölüyor: İşgalci İsrail katliam yapıyor!
6 numaraya 4 aday! İşte Kartal'ın ilk tercihi
İngilizler teklif hazırlıyor! Devre arası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçeli yıldız devleri peşine taktı
6 numaraya 4 aday! İşte Kartal'ın ilk tercihi
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
Tarım Kredi Marketleri'nde yüzde 50 indirim!
TRT 1 CANLI İZLE 💥 Türkiye maçı canlı yayın 👉 📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tek eksik sağ bek Tek eksik sağ bek 01:43
Aktüel haberler Aktüel haberler 01:41
Dünya Boğaz’ı izledi Dünya Boğaz’ı izledi 01:38
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? 01:37
Galler sürprizi Galler sürprizi 01:37
Lutsenko şov Lutsenko şov 01:37
Daha Eski
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? 01:36
Sıra geldi Ümitler'e Sıra geldi Ümitler'e 01:35
Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası 01:34
Konya’da yine destan yazdık Konya’da yine destan yazdık 01:34
Horon zamanı Horon zamanı 01:33
Cenk Tosun son sözü söyledi! İşte 4. gol Cenk Tosun son sözü söyledi! İşte 4. gol 01:18