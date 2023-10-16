Rade Krunic ayrılıyor!

Sezon başında Fenerbahçe'den gelen teklifi Milan'la sözleşme uzatacağı için kabul etmeyen Rade Krunic, İtalyan ekibiyle anlaşmadı. Boşnak oyuncu, yeni kontratta senelik 3 milyon euro istedi. Milan ise 2 milyon euro önerdi. Çizme medyası, taraftarın anlaşamadığını ve Krunic'in sezon sonunda ayrılacağını duyurdu.
Sezon başında Fenerbahçe'den gelen teklifi Milan'la sözleşme uzatacağı için kabul etmeyen Rade Krunic, İtalyan ekibiyle anlaşmadı. Boşnak oyuncu, yeni kontratta senelik 3 milyon euro istedi. Milan ise 2 milyon euro önerdi. Çizme medyası, taraftarın anlaşamadığını ve Krunic'in sezon sonunda ayrılacağını duyurdu.