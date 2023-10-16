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Rade Krunic ayrılıyor!

Sezon başında Fenerbahçe'den gelen teklifi Milan'la sözleşme uzatacağı için kabul etmeyen Rade Krunic, İtalyan ekibiyle anlaşmadı. Boşnak oyuncu, yeni kontratta senelik 3 milyon euro istedi. Milan ise 2 milyon euro önerdi. Çizme medyası, taraftarın anlaşamadığını ve Krunic'in sezon sonunda ayrılacağını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Rade Krunic ayrılıyor!
Sezon başında Fenerbahçe'den gelen teklifi Milan'la sözleşme uzatacağı için kabul etmeyen Rade Krunic, İtalyan ekibiyle anlaşmadı. Boşnak oyuncu, yeni kontratta senelik 3 milyon euro istedi. Milan ise 2 milyon euro önerdi. Çizme medyası, taraftarın anlaşamadığını ve Krunic'in sezon sonunda ayrılacağını duyurdu.
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