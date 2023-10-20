2 formaya 5 aday

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ı tatlı bir sıkıntı bastı… Sakat oyuncuların takıma katılmasıyla tecrübeli çalıştırıcının eli güçlenirken, 2 bölgede kararsız kaldı. Cengiz Ünder'in sakatlığını atlatması ve idmanlarda iyi bir grafik ortaya koyması Kartal'ı kararsız bıraktı. 62 yaşındaki teknik adam, bu bölgede formda İrfan Can ile Cengiz arasında bir tercih yapmak zorunda kalacak.

15 milyon euroya Marsilya'dan alınan Cengiz Ünder, 4 maçta 1 asist katkısı sağladı. İrfan Can ise 15 maçta 7 gol atarken, 5 de asist yaptı.

STOPERDE DE KARARSIZ

Kartal, sağ kanatta yaşadığı kararsızlığı stoperde de yaşıyor. Sakatlığını atlatan Djiku hazır durumda, Becao ile uyumu da ortada fakat Samet'in milli takımdaki performansı İsmail hocanın aklını karıştırmış durumda. Kartal, Djiku'yu riske etmek istemezse, bu kez Serdar ile Samet arasında kalıyor. Sebebi de; Serdar'ın görev aldığı maçlardaki performansı. Kartal, stoper kararını da maç günü netleştirecek.