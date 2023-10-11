Başkan Ali Koç'a ceza geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programındaki sözleri sebebiyle PFDK'dan ceza aldı. Sarı-lacivertli kulübün başkanına 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Aynı zamanda 210 bin TL para cezası verildiği de açıklandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Koç'a verilen bu cezalara tepki göstererek başkanlarının yanında durdular.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programındaki sözleri sebebiyle PFDK'dan ceza aldı. Sarı-lacivertli kulübün başkanına 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Aynı zamanda 210 bin TL para cezası verildiği de açıklandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Koç'a verilen bu cezalara tepki göstererek başkanlarının yanında durdular.