Haberler Fenerbahçe Başkan Ali Koç'a ceza geldi

Başkan Ali Koç'a ceza geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programındaki sözleri sebebiyle PFDK'dan ceza aldı. Sarı-lacivertli kulübün başkanına 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Aynı zamanda 210 bin TL para cezası verildiği de açıklandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Koç'a verilen bu cezalara tepki göstererek başkanlarının yanında durdular.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Başkan Ali Koç'a ceza geldi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programındaki sözleri sebebiyle PFDK'dan ceza aldı. Sarı-lacivertli kulübün başkanına 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Aynı zamanda 210 bin TL para cezası verildiği de açıklandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Koç'a verilen bu cezalara tepki göstererek başkanlarının yanında durdular.
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