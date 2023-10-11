Durduracak bir şey yok

FenerbahçeAvrupa'da 8'de 8 yaptı. Sarı-lacivertliler bu sezon Konferans Ligi'nin ağır favorileri arasında yer alıyor. Konferans Ligi hesabı da bunun farkında. Kanarya'nın hem ligde hem de Avrupa'da yoluna kayıpsız gittiğini hatırlatan Konferans Ligi'nin sosyal medya hesabı "Fenerbahçe'yi durduracak hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı. Taraftarlar beğendi.
FenerbahçeAvrupa'da 8'de 8 yaptı. Sarı-lacivertliler bu sezon Konferans Ligi'nin ağır favorileri arasında yer alıyor. Konferans Ligi hesabı da bunun farkında. Kanarya'nın hem ligde hem de Avrupa'da yoluna kayıpsız gittiğini hatırlatan Konferans Ligi'nin sosyal medya hesabı "Fenerbahçe'yi durduracak hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı. Taraftarlar beğendi.