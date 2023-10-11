Tatil keyfi

Yoğun maçların ardından milli arada, ülkelerinden davet almayan oyuncular sevdikleriyle birlikte tatile çıktılar. Yabancı oyuncuların çoğunluğu Türkiye'de kalmayı tercih etti. Kanarya'nın orta sahasındaki dinamosu Fred soluğu Bodrum'da aldı. Savunmanın belkemiği Becao'nun tercihi ise Kapadokya oldu.
Yoğun maçların ardından milli arada, ülkelerinden davet almayan oyuncular sevdikleriyle birlikte tatile çıktılar. Yabancı oyuncuların çoğunluğu Türkiye'de kalmayı tercih etti. Kanarya'nın orta sahasındaki dinamosu Fred soluğu Bodrum'da aldı. Savunmanın belkemiği Becao'nun tercihi ise Kapadokya oldu.