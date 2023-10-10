Tadic'siz Ajax dibe vurdu

Sezon başında efsanesi olduğu Hollanda temsilcisi Ajax ile sözleşme yenilemeyip Fenerbahçe'ye imza atan Dusan Tadic, Sarı-Lacivertliler'de harika bir dönem geçiriyor fakat eski takımı için işler hiç güzel gitmiyor.

Sırp basınından Espreso, Ajax'ın Dusan Tadic'i takımdan göndermekle büyük bir hata yapıldığını vurguladı.

"TADIC OLMADAN AJAX HAYAL KIRIKLIĞI"

Tadic'in ayrılığının Ajax'ı çaresiz bıraktığının altı çizilen haberde; "Tadic olmadan Ajax tamamen hayal kırıklığı. Çaresiz Ajax yeni bir dibe vuruş içinde. Olacağı buydu, Ajax sistem çöküşü yaşadı. 16. sıradalar ve utanç verici durumdalar." denildi.