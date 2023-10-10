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FENERBAHÇE HABERLERİ | Rekortmen İsmail Kartal! Christoph Daum ve Aykut Kocaman'ı yakaladı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, yeni sezonda Kanarya'nın başında rekorlar kırmaya devam ediyor. Kartal son olarak, Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörlerinden Daum ve Aykut Kocaman'ı yakaladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Rekortmen İsmail Kartal! Christoph Daum ve Aykut Kocaman'ı yakaladı
İsmail Kartal, tarih yazmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin başında çıktığı tüm maçları kazanan tecrübeli çalıştırıcı, Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte iki rekoru birden egale etti. Lige 8'de 8'le başlayan İsmail Kartal, 2009-10 sezonuna Christoph Daum'un sergilediği performansı yakaladı. O dönem Daum'un Fenerbahçe'si 24 puan toplamıştı. Kartal, ayrıca Aykut Kocaman'ın ardından sarı- lacivertli ekiple ligde üst üste 9 galibiyet alan 2'nci Türk teknik direktör oldu. İsmail Kartal, milli ara sonrasındaki Hatayspor maçını kazanırsa Christoph Daum'un rekorunu geride bırakacak.
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