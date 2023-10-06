Geçmiş olsun Luan Peres

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Luan Peres, sol dizinden ameliyat oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Oyuncumuz Luan Peres, Almanya'nın Münih şehrinde sol dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Luan Peres, sol dizinden ameliyat oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Oyuncumuz Luan Peres, Almanya'nın Münih şehrinde sol dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.