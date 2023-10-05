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Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme! "Olay mahalline ilk suçlu geldi"

Son dakika haberi - Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından Dursun Özbek'in açıklamalarına yanıt verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 12:53 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 13:03
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme! "Olay mahalline ilk suçlu geldi"

Dursun Özbek'in açıklamalarından sonra Fenerbahçe kulübü sosyal medya hesabından Galatasaray'a göndermede bulundu.

İşte sarı lacivertlilerin yaptığı paylaşım;

Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye yanıt! Devamını Oku BUNU DA OKU

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Ali Koç hakkında konuşan Dursun Özbek, "Dün akşamki program, enteresan bir televizyon programıydı. Divan başkanı moderatör, sayın başkan da konuk. Sayın başkan, daha önce tek başına çıkıp görüşlerini ifade ediyordu. Dün akşamki program, bana Hacivat ile Karagöz'ü hatırlattı. Her şey önceden tasarlanmış, hazırlanmıştır. Bitmek bilmeyen ithamlar... Bu artık orta oyunu seviyesine döndü. Sürekli hem sistemi, hem de TFF'yi baskı altına almaya çalışan bir başkan. Herkesi itham eden, herkesi eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmeye çalışan bir başkan. Aynı zaman kendisi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı. Eğer ithamların doğruysa, gerekçeleri ortaya koyman lazım. Bu ifadelerle insanları itham ederek bir yere varmak mümkün değil. Laflarımı seçerek kullanıyorum. İş çok tehlikeli boyuta getirilmeye çalışıyor. Böyle olmamasını temenni ediyorum. Bizim işimiz yeşil sahada çarpışmak ve orada birbirimizi yenmeye çalışmak." ifadelerini kullandı.

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