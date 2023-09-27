Fenerbahçe'nin 6 numara planı ortaya çıktı! 2 isimle görüşme yapılmış

Yaz transfer döneminde 13 yeni ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, 6 numara için ise son güne kadar uğraşmasına rağmen olumlu sonuca ulaşamamıştı.
Yaz transfer döneminde 13 yeni ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, 6 numara için ise son güne kadar uğraşmasına rağmen olumlu sonuca ulaşamamıştı.
Bu bölgedeki eksiklik son haftalara göze çarpmasının ardından sarı-lacivertli yönetimin, ocak ayını beklemeden şimdiden çalışmalara başladığı ortaya çıktı.
Ara transfer döneminde işi sıkı tutacak olan Kanarya, nokta atışı bir takviye yapmak istiyor.