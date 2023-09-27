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Fenerbahçe'nin 6 numara planı ortaya çıktı! 2 isimle görüşme yapılmış

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin 6 numara transferi için şimdiden çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Ön libero bölgesine transfer yapamayan sarı-lacivertlilerin ocak ayı için harekete geçtiği iddia edildi. Fransız basını, sarı-kanaryanın iki yıldızla görüşme yaptığını duyurdu. İşte o isimler ve yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'nin 6 numara planı ortaya çıktı! 2 isimle görüşme yapılmış

Yaz transfer döneminde 13 yeni ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, 6 numara için ise son güne kadar uğraşmasına rağmen olumlu sonuca ulaşamamıştı.

Fenerbahçe'nin 6 numara planı ortaya çıktı! 2 isimle görüşme yapılmış

Bu bölgedeki eksiklik son haftalara göze çarpmasının ardından sarı-lacivertli yönetimin, ocak ayını beklemeden şimdiden çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin 6 numara planı ortaya çıktı! 2 isimle görüşme yapılmış

Ara transfer döneminde işi sıkı tutacak olan Kanarya, nokta atışı bir takviye yapmak istiyor.

Fenerbahçe'nin 6 numara planı ortaya çıktı! 2 isimle görüşme yapılmış

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden Kanarya, 6 numara adaylarını belirledi.

Fenerbahçe'nin 6 numara planı ortaya çıktı! 2 isimle görüşme yapılmış

Fenerbahçe'nin ocak ayı için iki yıldızla görüşme yaptığını duyurdu.

İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin 6 numara planı ortaya çıktı! 2 isimle görüşme yapılmış

İspanyol basınından "fichajes" adlı haber sitesi; Fenerbahçe'nin River Plate'in 26 yaşındaki orta sahası Nico De La Cruz'la ilgilendiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin 6 numara planı ortaya çıktı! 2 isimle görüşme yapılmış

Haberde; "De La Cruz, Türk kulübü Fenerbahçe'nin transfer stratejisinin bir parçası olarak ön plana çıkıyor" denildi.

Fenerbahçe'nin 6 numara planı ortaya çıktı! 2 isimle görüşme yapılmış

OCAKTA AYRILACAK
Fransız haber sitesi; "lefootenbref" ise sarı- lacivertlilerin İtalyan yıldız Jorginho'yu renklerine bağlamak istediğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin 6 numara planı ortaya çıktı! 2 isimle görüşme yapılmış

Fransızlar haberin içeriğinde; "Sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor. Arsenal, ocak ayında ayrılışını kolaylaştıracak.

Fenerbahçe'nin 6 numara planı ortaya çıktı! 2 isimle görüşme yapılmış

Jorginho, Almanya, Fransa ve İspanya'dan teklif almazsa, Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirecek" bilgisi paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin 6 numara planı ortaya çıktı! 2 isimle görüşme yapılmış

Jorginho, kariyerinde forma giydiği 524 maçta 47 gol attı. İtalyan yıldız 31 defa da gol pası verdi.

Fenerbahçe'nin 6 numara planı ortaya çıktı! 2 isimle görüşme yapılmış

7 GOLÜ VAR
2017'den bu yana River Plate forması giyen Nico De La Cruz, bu sezon Arjantin ekibinde 4 kulvarda toplam 30 maça çıktı.

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