Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Başakşehir maçı 11'i

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Başakşehir maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Bu sezon çıktığı tüm resmi maçları kazanan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Başakşehir'i yenerek hem serisini hem de liderliğini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-lacivertlilerin Başakşehir maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 10:15
Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Başakşehir maçı 11'i

Deplasmanda Alanyaspor ile oynanan müsabakanın kadrosuna hafif sakatlığı nedeniyle alınmayan Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Başakşehir maçı 11'i

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Başakşehir maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Başakşehir maçı 11'i

İşte sarı-lacivertlilerin Başakşehir maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Başakşehir maçı 11'i

LIVAKOVIC

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Başakşehir maçı 11'i

FERDİ

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Başakşehir maçı 11'i

DJIKU

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Başakşehir maçı 11'i

BECAO

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Başakşehir maçı 11'i

OSAYI-SAMUEL

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Başakşehir maçı 11'i

İSMAİL

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Başakşehir maçı 11'i

FRED

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Başakşehir maçı 11'i

SZYMANSKI

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın Başakşehir maçı 11'i

İRFAN CAN

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