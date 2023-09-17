Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ - Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ - Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı merakla bekleniyor. 5. hafta maçında Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Bartuğ Elmaz ile İsmail Yüksek, Antalyaspor maçında sahada yer alamayacak. Sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu ise görev verilmesi halinde maçta süre alabilecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 12:15 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 12:30
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ - Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 17 Eylül Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Müsabakayı beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Serdar, Oosterwolde, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Erkan, Saric, Erdal, Erdoğan, Streek, Larsson, Buksa

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

İSMAİL YÜKSEK FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Uzun dönemli sakatlıklarının ardından takımla çalışmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un ise kadroda yer bulması bekleniyor. Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Dominik Livakovic de İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla bu maçta ilk kez kaleyi koruyacak.

55. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 54 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 35 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele ise berabere sona erdi. Kanarya'nın 97 golüne, Akdeniz ekibi 45 golle yanıt verdi.

KADIKÖY'DE OYNANAN MAÇLAR

Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk ettiği son 10 lig maçında Fenerbahçe, 6'sında sahadan 3 puanla ayrılırken, 3 maçta ise yenilgi yaşadı. 1 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, ev sahibi olduğu 27 maçta rakibine büyük üstünlük sağlarken, bu süreçte 22 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

SARI-LACİVERTLİLER GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

2023-2024 sezonuna UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme maçlarıyla başlayan Fenerbahçe, 3 turda toplam 6 maça çıkarken, Süper Lig'de de 3 maç oynadı. Sarı-lacivertliler 9 resmi maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, kazandığı takdirde seriyi 10 maça çıkaracak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
"Kardeşlerim"de Orhan, Ömer’i korumak istersen bıçaklandı!
Başkan Erdoğan'dan Adnan Menderes'i anma mesajı! 15 Temmuz vurgusu: Ülkemizde darbe defteri bir daha açılmamak üzere kapandı
Mertens'ten Okan Buruk'a şok hareket! Oyundan çıktıktan sonra...
Ndombele ve Ziyech ne yaptı? Dikkat çeken istatistik
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe - Antalyaspor maçının VAR'ı açıklandı!
Ocakta Jorginho bombası! F.Bahçe derken...
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
💰1 DOLAR KAÇ TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (16 Eylül)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'dan flaş karar! Tadic ve Dzeko... Kartal'dan flaş karar! Tadic ve Dzeko... 12:18
F.Bahçe Antalyaspor maçı saat kaçta? F.Bahçe Antalyaspor maçı saat kaçta? 12:15
Lance Stroll Singapur'da yarışmayacak Lance Stroll Singapur'da yarışmayacak 12:13
Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! 12:11
Ocakta Jorginho bombası! F.Bahçe derken... Ocakta Jorginho bombası! F.Bahçe derken... 12:05
Real Madrid - Real Sociedad maçı saat kaçta? Real Madrid - Real Sociedad maçı saat kaçta? 11:51
Daha Eski
Sevilla - Las Palmas maçı saat kaçta? Sevilla - Las Palmas maçı saat kaçta? 11:48
Villarreal - Almeira maçı saat kaçta? Villarreal - Almeira maçı saat kaçta? 11:42
G.Saray'da mali genel kurul tarihi belli oldu! G.Saray'da mali genel kurul tarihi belli oldu! 11:41
Getafe - Osasuna maçı saat kaçta? Getafe - Osasuna maçı saat kaçta? 11:38
Lyon - Le Havre maçı saat kaçta? Lyon - Le Havre maçı saat kaçta? 11:12
Marsilya - Toulouse maçı saat kaçta? Marsilya - Toulouse maçı saat kaçta? 11:09