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Emre Mor bileniyor

Milli arada sakatlığını atlatan Emre Mor, takımla çalışmalara başladı. Fizik olarak kendisini geliştirmeye çalışan tecrübeli futbolcunun antrenmanlardaki hırsı da dikkat çekti. Sağlık heyetinin kontrolünde olan Emre'ye teknik ekibin, "Dikkatli ol" uyarısı yaptığı da belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Emre Mor bileniyor
Milli arada sakatlığını atlatan Emre Mor, takımla çalışmalara başladı. Fizik olarak kendisini geliştirmeye çalışan tecrübeli futbolcunun antrenmanlardaki hırsı da dikkat çekti. Sağlık heyetinin kontrolünde olan Emre'ye teknik ekibin, "Dikkatli ol" uyarısı yaptığı da belirtildi.
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