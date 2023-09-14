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Fenerbahçe Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 19:48
Fenerbahçe Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenmanın, çift kale maçla devam ettiği aktarıldı. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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