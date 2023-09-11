Moralini bozma Kent

Teknik direktör İsmail Kartal, son Ankaragücü maçında kadroya almadığı Ryan Kent'le bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncusundan yüksek performans beklediğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Taktik amaçlı kadroya almadım seni. Bunu o gün de söyledim. Yine söylüyorum. Başka isimler de gün gelecek kadroda olmayacak. Sen moralini bozma çalışmaya devam et. Böyle çalıştığın sürece formayı kaparsın" dedi.
Teknikdirektör İsmail Kartal, son Ankaragücü maçında kadroya almadığı Ryan Kent'le bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncusundan yüksek performans beklediğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Taktik amaçlı kadroya almadım seni. Bunu o gün de söyledim. Yine söylüyorum. Başka isimler de gün gelecek kadroda olmayacak. Sen moralini bozma çalışmaya devam et. Böyle çalıştığın sürece formayı kaparsın" dedi.