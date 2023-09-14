Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'e sürpriz talip!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'e sürpriz talip!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe'de, golcü oyuncu Joshua King'e sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 08:16
FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'e sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin Norveçli yıldızı Joshua King'e Katar Ligi'nden bir takımın teklif yaptığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'e sürpriz talip!

2022 yılında sarı-lacivertlilere imza atan 31 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal ile performansını artırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'e sürpriz talip!

Ancak yabancı kontenjanındaki fazlalık nedeniyle Fenerbahçe'nin bu teklife olumlu yaklaşabileceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'e sürpriz talip!

Bu sezon sarı-lacivertli formayla toplamda 6 müsabakada görev alan King, 1 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'e sürpriz talip!

JOSHUA KING KİMDİR?

Joshua King, 15 Ocak 1992 yılında Norveç'in Oslo kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'e sürpriz talip!

King 10 numara, forvet ve kanatlarda görev alabiliyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'e sürpriz talip!

Tecrübeli isim Manchester United, Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Everton, Watford gibi ekiplerde forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'e sürpriz talip!

King'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King'e sürpriz talip!

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’ta kimse bunu beklemiyordu! Dünya yıldızı bedavaya imzayı atacak…
CHP'li belediyenin ruhsat verdiği çimento fabrikası mühürlendi! İkiyüzlülükleri bir kez daha tescillendi
F.Bahçe'de Gomes operasyonu!
Kuntz için flaş iddia! Yeni takımı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Gomes operasyonu!
F.Bahçe'de flaş karar! İki ismin sözleşmesi...
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (13 Eylül)
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 14 EYLÜL | A101'de bu hafta neler var?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yıldıza beklenmedik teklif! Ayrılabilir F.Bahçeli yıldıza beklenmedik teklif! Ayrılabilir 08:14
O diyalog ortaya çıktı! "Sen olmasan da olur" O diyalog ortaya çıktı! "Sen olmasan da olur" 07:30
Fırtına'dan Cimbom'a dev çalım! Teklif yapıldı Fırtına'dan Cimbom'a dev çalım! Teklif yapıldı 00:48
Fırtına'dan Cimbom'a dev çalım! Teklif yapıldı Fırtına'dan Cimbom'a dev çalım! Teklif yapıldı 00:48
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! 23:14
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! 22:47
Daha Eski
Antalyaspor F.Bahçe maçına hazırlanıyor Antalyaspor F.Bahçe maçına hazırlanıyor 22:19
F.Bahçe'ye 15 milyon euroluk yıldız! F.Bahçe'ye 15 milyon euroluk yıldız! 22:15
Fırtına'da sakatlık şoku! Fırtına'da sakatlık şoku! 22:15
Kazancı'dan flaş Şenol Güneş sözleri! Kazancı'dan flaş Şenol Güneş sözleri! 22:15
Beşiktaş'tan dudak uçuklatan anlaşma Beşiktaş'tan dudak uçuklatan anlaşma 22:15
F.Bahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi... F.Bahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi... 22:15