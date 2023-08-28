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Galatasaray'dan transfer teklifi aldı mı? Fenerbahçe'de Fred canlı yayında açıkladı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred canlı yayında dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Futbolcunun özellikle Galatasaray ile ilgili sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 16:33 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 16:58
Galatasaray'dan transfer teklifi aldı mı? Fenerbahçe'de Fred canlı yayında açıkladı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred açıklamalarda bulundu.

İŞTE FRED'İN AÇIKLAMALARI:

Bu büyük kulüpte olduğum için çok mutluyum. Buraya gelmem için büyük çaba sarf eden başkanımız ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Çok büyük bir kulüp burası. Güzel bir ülkedeyim. Her şey iyi gidiyor.

Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Başka Türk takımlarının ve İngiltere'den bazı takımların da ilgisi vardı. Farklı ülkelerden bazı takımlar vardı. Fenerbahçe bana projesini anlattı. Projeler, hedefler çok hoşuma gitti. Ciddi şekilde yaklaştılar.

Atmış olduğum gol iptal edildi ama güzel bir gol oldu. O gol sayılsaydı benim için harika bir başlangıç olurdu. Ancak, önemli olan benim gol atmam değil o maçtan galip ayrılmış olmamız. Zor bir maçtı. Rakibimiz çok iyi savunma yaptı. Onlar da kazanmayı çok istediler. Biz takım olarak iyi oynadık ve istediğimiz galibiyeti aldık. O maçta henüz maç ritmim yoktu. 90 dakika oynamak istememe rağmen mümkün değildi. Yavaş yavaş maç ritmimi bulacağım ve yüzde 100'e ulaşacağım.

GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDI MI?

İlgilenen başka kulüpler de vardı, süreci menajerim yürüttü. Menajerim üzerinden bazı teklifler vardı. Kaç kere aradıklarını bilmiyorum ama teklif olduğu doğru. Ben bu büyük kulübe gelmeyi tercih ettim.

"TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"

Twente maçı bizim için iyiydi. Twente de iyi takım, maça iyi başladılar, öne geçtiler ama biz sonucu lehimize çevirdik. Kırmızı karttan sonra işler daha kolay oldu ama bitmiş değil. İkinci maç zor olacak. Turu geçmek istiyoruz. Konferans Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe için farklı bir hedef söz konusu olamaz. Alex, Roberto Carlos, Deivid gibi birçok Brezilyalı bu kulüpte oynadılar, isimlerini tarihe yazdırdılar. Ben de bunu çok istiyorum. Fenerbahçe tarihinde önemli bir oyuncu olmak ve kupalar kazanmak istiyorum.

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞUNDA PAY SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM"

Ben gol atarsam 'Samba' çalsın isterim ama benim için önemli olan şey, çalan müzik değil takımın kazanması. Uzun yıllardır Fenerbahçe şampiyon olamıyor, bunun öneminin farkındayız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu hepimiz için çok önemli. Biz doğru yoldayız. Birlik içinde yola devam ediyoruz. Umarım bizim için iyi bir sezon olur.

Her geçen gün daha iyi olacak. Hepimizin kazanma hırsı var, aynı hedef için savaşıyoruz. Bu da uyumu yaratıyor. Camia olarak birlik içinde şampiyonluğa inanıyoruz. Ben de buna yardım etmeye geldim.

Oynadığım ilk maçta elimden gelenin en iyisini yaptım ama hala takım arkadaşlarıma, oynadığımız sisteme alışmam gerekiyor.

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