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Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Twente'ye konuk olacak. İlk maçı 5-1 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda da kazanmak ve gruplara kalmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 12:37 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 12:50
Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | UEFA Konferans Ligi

Twente - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Twente ile play-off turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? FB MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Twente - Fenerbahçe maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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