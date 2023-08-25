Fenerbahçe Dominik Livakovic ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, İstanbul'a getirdiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic'le resmi sözleşme imzaladı. Tecrübeli isim 5 yıl boyunda Fenerbahçe forması giyecek.

Livakovic, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente'yi 5-1 mağlup ettiği mücadele öncesi Ülker Stadyumu'nda taraftarlarla buluşmuştu.

Hırvat eldiven yaptığı ilk açıklamada, "Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izledim. Fenerbahçe'ye gelmemde beni ikna eden şey bu yoldu. Büyük maçları seviyorum. Baskı altında performansımı artırıyor." ifadelerini kullandı.

Dominik Livakovic, Fenerbahçe'de '40' numaralı formayı giyecek.