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Fenerbahçe Dominik Livakovic ile sözleşme imzaladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği 28 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic'le 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 15:41 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 15:55
Fenerbahçe Dominik Livakovic ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, İstanbul'a getirdiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic'le resmi sözleşme imzaladı. Tecrübeli isim 5 yıl boyunda Fenerbahçe forması giyecek.

Livakovic, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente'yi 5-1 mağlup ettiği mücadele öncesi Ülker Stadyumu'nda taraftarlarla buluşmuştu.

Hırvat eldiven yaptığı ilk açıklamada, "Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izledim. Fenerbahçe'ye gelmemde beni ikna eden şey bu yoldu. Büyük maçları seviyorum. Baskı altında performansımı artırıyor." ifadelerini kullandı.

Dominik Livakovic, Fenerbahçe'de '40' numaralı formayı giyecek.

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