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Maribor Fenerbahçe maçı CANLI

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Maribor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler ilk maçı sahasında 3-1'lik skorla kazanmıştı. İsmail Kartal'ın öğrencileri kritik maçta hata yapmayarak üst tura yükselmek istiyor. Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 22:00 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 22:10
Maribor Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Slovenya'da Maribor ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertliler sahasında rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederken kritik deplasmanda hata yapmak istemiyor.

Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz..

MARIBOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Pihler, Lorber, Repas, Skuka, Repas, Brnic, Jakupovic

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Peres, Oosterwolde, Zajc, İsmail, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi

MARIBOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maribor - Fenerbahçe maçı TSİ 21.15'de başladı. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 258. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 257 kez boy gösterdi. Bu süreçte 98 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 338 kez havalandırırken, kalesinde ise 368 gol gördü.

İSMAİL KARTAL, 5'TE 5 PEŞİNDE

Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevinde 3. dönemine başlayan İsmail Kartal, 3'ü UEFA Konferans Ligi, 1'i Süper Lig olmak üzere bu sezon çıktığı 4 karşılaşmadan da sahadan galibiyetle ayrıldı. Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda eşleştikleri Zimbru'yu her iki maçta da (5-0, 4-0) yenen Fenerbahçe, Maribor ile oynanan ilk maçı da 3-1'lik skorla kazanmış, hafta sonu Süper Lig'de konuk ettiği Gaziantep FK'ya karşı da 2-1'lik üstünlük sağlamıştı.

PORTEKİZLİ HAKEM VERİSSİMO DÜDÜK ÇALIYOR

Maribor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada Portekizli hakem Fabio Verissimo düdük çalıyor. Verissimo'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ve Pedro Almeida yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Helder Filipe.

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