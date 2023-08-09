Takımın lideri Dusan Tadic!

Kanarya'da bu sezon kaptanlık Edin Dzeko'ya verildi fakat takımın bir de gizli kaptanı bulunuyor. Bu isim kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Dusan Tadic'ten başkası değil... 34 yaşındaki Sırp oyuncu, saha içi ve saha dışında takıma öncülük ediyor. Arkadaşlarını her alanda yönlendiren yıldız, 'gizli kaptan' olduğunun mesajını veriyor.
Kanarya'da bu sezon kaptanlık Edin Dzeko'ya verildi fakat takımın bir de gizli kaptanı bulunuyor. Bu isim kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Dusan Tadic'ten başkası değil... 34 yaşındaki Sırp oyuncu, saha içi ve saha dışında takıma öncülük ediyor. Arkadaşlarını her alanda yönlendiren yıldız, 'gizli kaptan' olduğunun mesajını veriyor.